Un producator roman de autocare a inceput sa faca tuneluri de dezinfectare. Primele 10 au ajuns la un spital din Capitala (Foto)

Alte doua spitale din Capitala urmeaza sa primeasca cate 10 astfel de tuneluri: Spitalul Clinic Coltea si Institutul Clinic Fundeni.Tunelurile au fost achizitionate de Asociatia Jocurilor de Noroc la Distanta si sunt fabricate in Romania de un producator roman."Astazi (duminica - n.red.) au sosit in Bucuresti primele zece tuneluri de dezinfectare destinate echipamentelor sanitare ale personalului medical, din seria celor 30 achizitionate de Asociatia Jocurilor de Noroc la Distanta, ce urmeaza a fi livrate catre spitatele Colentina, Coltea si Fundeni!Prima unitate medicala care a primit echipamentele este Spitalul Clinic Colentina, fiind unul din spitalele de suport din Bucuresti, unde vor fi tratate cazurile pozitive de COVID 19.Urmatorul lot de tuneluri, destinate dezinfectarii echipamentelor personalului medical, va fi livrat in cursul saptamanii viitoare", se arata intr-un comunicat de presa al asociatiei.Tunelurile sunt fabricate de societatea Dypety din Moinesti, judetul Bacau, care a decis sa-si reconverteasca linia de productie in conformitate cu nevoia de echipamente speciale, in contextul pandemiei de coronavirus.In mod normal, Dypety produce autocare si microbuze.Iata si cum arata tunelurile:A.D.