Vacile noastre produc cel mai putin lapte, la nivelul UE. Si la productia de branza stam prost

Ziare.

com

Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului, cu o productie de 96.000 de tone, fiind devansata de tari mai mici precum Lituania (101.000 de tone), Cehia (130.000 de tone), Austria (202.000 de tone) sau Grecia (219.000 de tone).Potrivit acestor date, productia de lapte brut a fermelor din UE a crescut cu 1,6 milioane de tone in 2018 comparativ cu 2017, pana la 172,2 milioane de tone, marea majoritate (97%) fiind lapte de vaca.Doar 12,2 milioane de tone de lapte a fost utilizata in ferme, iar 160 milioane de tone de lapte au fost livrate catre fabricile de procesare, din care 156 milioane de tone lapte de vaca, restul fiind lapte de capra, oaie sau bivolita.Cand vine vorba de productia de lapte de vaca in randul statelor membre, Danemarca este pe primul loc, cu o productia anuala de 9.851 kilograme pentru fiecare vaca, pe ultimul loc fiind Romania cu 3.279 de kilograme pentru fiecare vaca.Randamentul mediu in UE a continuat sa creasca in 2018 ajungand la 7.280 de kilograme pentru fiecare vaca.Din cele 156,8 milioane de tone de lapte procesate in UE, fabricile de lactate au produs 10,3 milioane tone de branza si 2,4 milioane tone de unt, aceste produse utilizand doua treimi (67%) din cantitatea totala de lapte pusa la dispozitia fabricilor de lactate. Uniunea Europeana a mai produs si 30,1 milioane lapte de baut si trei milioane tone de lapte praf.