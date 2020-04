Vrei sa produci echipamente sau biocide? Numere de contact de la cine te poate ajuta de la MApN

1.Materiale si echipamente de protectie:

2.Dispozitive medicale:

3.Biocide:

MApN avizeaza, Unifarm si ONAC centralizeaza

Se lucreaza deja la foc continuu

Ziare.

com

In apelul de ieri, presedintele Iohannis a reamintit ca in toata lumea exista la ora actuala un deficit de materiale de protectie, masti sau halate pentru medici, dar si ventilatoare pentru pacienti, din cauza epidemiei de COVID-19, asa ca se incearca identificarea de producatori romani pentru astfel de materiale."Ma adresez antreprenorilor nostri:. Avem nevoie de aceste materiale, avem aceasta oportunitate", a declarat presedintele Iohannis.Ce nu a fost clar, insa, pana astazi este procedura pe care trebuie sa o parcurga un astfel de intreprinzator sau persoanele pe care trebuie sa le contacteze.Intre timp, unii producatori, mai mici sau mai mari, s-au conectat direct, prin intermediul retelelor de socializare, un astfel de exemplu fiind cel al voluntarilor de la, care deja isi distribuie produsele in spitale sau in alte institutii care au nevoie de asa ceva.Pentru ca in Ordonanta militara nr.4, adoptata luni seara, s-a precizat, la art. 10, ca de acum inainte procedurile de avizare intra in responsabilitatea directa a Ministerului Apararii Nationale,a solicitat oficial, luni, acestui minister sa puna la dispozitie numere de contact pentru cei interesati sa ajute autoritatile.In raspunsul oficial primit marti la redactie, ne-au fost oferite"Structuri responsabile pentru primire solicitari, analiza documentatie, eliberare avize, elaborare rapoarte de testare:a. Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare: colonel Claudiu LAZAROIAIE, telefon: +40721.568.038, fax: 0213322115, email: office@nbce.ro.b. Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare CBRN1si ecologie: colonel Claudiu LAZAROIAIE, telefon: +40721.568.038, fax: 0213322115, email: office@nbce.ro.a. Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare: colonel Claudiu LAZAROIAIE, telefon: +40721.568.038, fax: 0213322115, email: office@nbce.ro.a. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino":conf.univ.dr. Anda BAICUS, director stiintific, telefon:0740213102, fax:0213069307, email: abaicus@cantacuzino.ro.b. Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare CBRN si ecologie:colonel Claudiu LAZAROIAIE, telefon: +40721.568.038, fax: 0213322115, email: office@nbce.ro.: Centrul de cercetari stiintifice medico-militare: colonel dr. Bogdan PATIRNICHI telefon:+40726733072, fax: 021/315.64.53, email: patrinichi@yahoo.com"Intrebat, luni dupa amiaza, daca exista un comandament care sa tina sub control astfel de achizitii si sa coreleze cererea cu oferta,, ne-a explicat ca, in baza OM4/2020, institutiile mentionate la art.10 aflate in subordinea Ministerului Apararii se ocupa "doar de procedura de avizare", in timp ce "Unifarm face achizitiile centralizat"."Ei sunt sub Ministerul Sanatatii, ei se ocupa de centralizarea achizitiilor. Si ONAC de la Ministerul de Finante", a adaugat ministrul Economiei.In ceea ce priveste vizierele pentru medici, scoase cu ajutorul imprimantelor 3D de catre voluntari in baza donatiilor primite, "acelea nu necesita nicio autorizatie", a precizat Virgil Popescu.Cu totul alta este, de exemplu, situatia, la prototipul carora se lucreaza in diverse centre universitare din tara, la Cluj sau la Timisoara. In cazul acestora, trebuie luata legatura cu Academia Tehnica Militara. "E separat, o cercetare pe care vrem sa o facem", ne-a mai declarat ministrul Economiei.Intre timp, deja s-a trecut la treaba: se produc pe scara larga masti, combinezoane sau izolete.Voluntarii de la Viziere.ro nu mai fac fata cererilor de la spitalele din toata tara, carora le distribuie acest tip de produse cu care se pot proteja. Tot ei au inceput o colaborare cu o companie puternica - Valrom Industrie.Si la productia dese lucreaza la foc continuu, atat pentru medici, cat si pentru populatie."Asa cum am spus si aseara o companie a grupului Taparo a pornit de astazi productia de, 150.000 pe zi, iar din data de 15 aprilie s-a convenit la o productie de 500.000 de masti pe zi. Aceeasi companie din Maramures produce si 1.000 dezilnic. Am mai avut o discutie si cu o firma din Iasi care este pregatita sa fabrice combinezoane, se mai produc si la Neamt.Dar totodata vreau sa le transmit tuturorpentru a-i proteja de virus pe cei din prima linie", a subliniat Virgil Popescu intr-o postare pe pagina sa, adaugand ca: "Incepand cu data de 15 aprilie vom ajunge la 1 milion de masti produse in Romania, zilnic. Si".Si tot intr-o postare pe Facebook, ministrul Economiei a prezentat o lista cu maricare au decis sa ajute spitalele."Solidarite in vremuri de criza!As vrea sa le multumesc celor de la Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz care au donat sume importante de bani pentru dotarea spitalelor cu echipamente medicale, necesare in aceasta perioada pentru a-i proteja pe cei din linia intai in aceasta batalie cu inamicul nevazut.SPITALUL JUDETEAN MEHEDINTI 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN MURES 1.333.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN VALCEA 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN HUNEDOARA 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN GIURGIU 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN SUCEAVA 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN CARAS -SEVERIN 1.500.000 RON - HIDROELECTRICASPITALUL JUDETEAN BRAILA 1.500.000 RON -NUCLEARELECTRICASPITALUL JUDETEAN GORJ 1.500.000 RON - NUCLEARELECTRICASPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA 300.000 RON - NUCLEARELECTRICASPITALUL JUDETEAN SIBIU 1.500.000 RON - ROMGAZSPITALUL JUDETEAN CLUJ 30.000 EURO - ELECTRICASPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI 30.000 EURO - ELECTRICASPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOZIE BRASOV 30.000 EURO - ELECTRICAINSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOZIE MARIUS NASTA 30.000 EURO - ELECTRICAINSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE MATEI BALS 30.000 EURO - ELECTRICA, pentru a fi parte la acest efort comun de a dovada de solidaritate in aceasta perioada de criza", a mai scris ministrul pe Facebook.