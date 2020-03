Zentiva va creste productia de metamizol sodic cu pana la 300% pentru a sprijini eforturile impotriva Covid 19

Ziare.

Metamizolul sodic este utilizat pe scara larga in Romania pentru durere si ameliorarea febrei. Se estimeaza ca volumul productiei Zentiva din aprilie 2020 pentru acest produs va creste de aproape trei ori fata de perioada similara din 2019.Zentiva Romania a majorat deja productia pentru alte medicamente relevante, cum ar fi paracetamolul, ca raspuns la pandemia Covid 19, mentinand in acelasi timp productia celorlalte medicamente de care depind milioane de pacienti cronici., a declarat, a adaugat Tanase.Zentiva are o prezenta majora in domenii terapeutice cheie precum cardiologia, gastroenterologia, urologia, terapia durerii si sistemul nervos.In prezent, compania exporta in tari precum Germania, Marea Britanie, Franta, Italia, Elvetia, Republica Ceha, Rusia, Belarus si altele.Zentiva SA este liderul in volume vandute al pietei de medicamente generice din Romania, cu o cota de piata de 16,2% in 2019 (IQVIA Dec. 2019).Zentiva Romania este parte a Grupului european Zentiva, unul dintre cei mai importanti producatori de medicamente generice din Europa.Grupul detine unitati de productie la Bucuresti si la Praga.Fabrica din Romania functioneaza neintrerupt din 1962, de la fondarea sa.In prezent, Zentiva Romania este cel mai mare producator de generice cu prescriptie de pe plan local, in volume vandute.Alaturi de echipa dedicata de peste 3000 de persoane si reteaua noastra de fabrici - inclusiv fabricile emblematice din Praga si Bucuresti - se straduiesc sa fie campionii medicamentelor generice din Europa, pentru a sprijini mai bine nevoile zilnice de asistenta medicala ale oamenilor.Mai mult ca oricand, oamenii au nevoie de acces mai usor la medicamente de inalta calitate si la sanatate.Lucreaza in parteneriat cu medicii, farmacistii, distribuitorii, autoritatile de reglementare si guvernamentale pentru a asigura solutiile de zi cu zi de care depindem cu totii.