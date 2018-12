Amazon a dominat fara probleme piata vanzarilor in 2018 - nimeni nu s-a putut apropia

Ziare.

Astfel, Amazon inregistreaza o crestere incredibila pentru o companie de marimea sa, fiind unul dintre cei mai mari retaileri din Statele Unite si din lume, atat online cat si offline, potrivit Business Insider.In Statele Unite, Amazon va incheia anul cu o cota de piata de aproape jumatate diin vanzarile online, potrivit unei analize realizate de Emarketer, in crestere cu 43,5% fata de 2017. Amazon va genera vanzari online de 258,22 de miliarde de dolari pe piata din Statele Unite, in 2018, respectiv o crestere de aproape 30% comparativ cu anul precedent.Vanzarile impresionante nu reprezinta singura realizare a Amazon in 2018.Amazon Web Services si Amazon Advertising consemneaza la randul lor cresteri semnificative, in timp ce produsele cu sistemul de comenzi vocale Alexa raman cele mai populare dispozitive inteligente. In acelasi timp, compania dezvolta magazinele offline Amazon Go si conceptul 4-Star.Compania a reusit aceste performante in pofida criticilor sai tot mai numerosi, atat din partea reprezentantilor alesi cat si a populatiei.