Teodorovici scapa unele companii, de stat si private, de datorii uriase. Cum ne incurajeaza Guvernul PSD sa nu ne platim darile

Ce prevede ordonanta

Continua politicile de sustinere a celor incorecti

Firmele de stat sunt principalii beneficiari. E foame mare de bani

Opozitia acuza: Ordonanta e neconstitutionala. Firmele bun-platnice sunt pedepsite

Mai mult, IMM-urile spun ca masura ajuta primariile si companiile de stat, fara sa le impuna vreo corectie sau eficientizare pe termen mediu si lung in ceea ce priveste performanta manageriala.La randul sau, Opozitia sustine ca ordonanta este neconstitutionala si ca, prin aceasta restructurare, companiilor de stat, ingropate in datorii ca urmare a capusarii indelungate si a conducerii subordonate politic, li se sterg datoriile doar pentru a putea face altele noi.Persoanele fizice, juridice si companiile care nu si-au platit taxele si impozitele datorate statului vor scapa de o parte din acestea, dupa ce Guvernul a adoptat prin ordonanta de urgenta o asa numita restructurare financiara Mai exact, companiile de stat sau private care auvor avea la dispozitie sase luni ca sa ceara sa intre intr-un plan de restructurare. Urmeaza apoi sa beneficieze de o serie de facilitati fiscale, motivatia fiind ca li se da o sansa pentru a se putea pune pe picioare. Conditia este ca datoria catre stat care ramane dupa acordarea facilitatilor sa fie platita pana la 30 noiembrie 2019.De aceasta masura beneficiazaDupa cum se vede, este vorba de companii care au adunat datorii de milioane de euro la bugetul statului.In cazul, le vor fi anulate penalitatile si dobanzile, daca obligatiile bugetare principale sunt achitate pana la 30 noiembrie 2019.Beneficiaza de aceasta masuraPentru persoanele fizice si entitatile fara personalitate juridica se anuleaza dobanzile si penalitatile indiferent de cuantumul datoriilor acumulate catre bugetul de stat, daca achita obligatiile principale tot pana la data de 30 noiembrie 2019.Potrivit ministrului de Finante, Eugen Teodorovici,Mediul de afaceri critica insa restructurarea financiara si acuza Guvernul ca prin aceasta masura sunt incurajate companiile cu un comportament incorect.Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), sustine ca Executivul nu a tinut cont de pozitia mediului de afaceri, care a respins in repetate randuri aceasta amnistie."Guvernul nu a tinut cont de pozitia mediului de afaceri, care a respins aceasta amnistie, pentru ca ii incurajeaza pe cei cu comportament incorect.", a declarat Florin Jianu pentruIn acelasi timp, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a atras atentia ca asa numita restructurare financiara ajuta primariile si companiile de stat.si nu le impune nicio corectie sau eficientizare pe termen mediu si lung in ceea ce priveste performanta manageriala", a subliniat Florin Jianu.Si consultantul fiscal Gabriel Biris considera ca principalii beneficiari ai ordonantei privind restructurarea financiara, mai ales in ceea ce priveste masurile pentru datoriile de peste 1 milion de lei, sunt companiile de stat. Si asta pentru ca firmele private nu apuca sa acumuleze asemenea datorii, pentru ca sunt executate silit."Masura se aplica si companiilor private, darDaca nu au obtinut esalonari, au intrat in insolventa, pentru ca li se blocheaza conturile foarte repede.Cea mai mare parte din beneficiari cred ca sunt firmele de stat, care nu au fost executate, nu li s-au blocat conturile, pe motiv de locuri de munca, voturi si asa mai departe", a declaratInsa el se intreaba cum de exista totusi atat de multe companii, potrivit statisticilor prezentate de Ministerul de Finante, care au datorii atat de mari si nu au intrat in insolventa.In statistica lor nu se spune ca nu sunt luate masuri cu privire la executarea silita. Poate ca au popriri, dar nu iti dai seama.Pe langa companiile de stat, mai pot sa beneficieze de aceasta masura companiile care sunt in executare de catre ANAF, care pot sa vina cu un plan de restructurare a datoriei si care nu au intrat inca in insolventa, dar nu cred ca sunt foarte multe", a spus Biris.In ceea ce priveste scopul acestei masuri luate de Guvern, consultatul fiscal precizeaza ca foamea de bani la buget poate reprezenta unul dintre argumente.si este posibil sa se gandeasca la faptul ca "ce e in mana nu e minciuna" si ca, daca dau niste facilitati si oamenii au niste business-uri care sunt viabile, pot sa isi faca socoteala ca mai bine platesc 5%-10% sa li se stearga o parte din datorie si sa li se esaloneze restul, decat sa se lupte cu statul pe toata datoria.Si atunci este posibil sa se incaseze niste bani. Nu stiu daca multi sau putini, dar se vor incasa niste bani la buget, care altfel nu ar fi fost incasati", a declarat Gabriel Biris.Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza ca ordonanta este neconstitutionala si ca incalca legislatia in vigoare. El promite ca va veni cu dovezi in acest sens."Peste cateva zile vin cu probe si demonstrez ca aceasta ordonanta este neconstitutionala. Nu mai are sens sa va spun ca incalca legislatia in vigoare", a scris pe Facebook Florin Citu La randul lor, cei din USR critica dur restructurarea financiara si spun ca datoriile firmelor de stat vor fi sterse doar pentru a se putea face altele noi."PSD continua, cu ajutorul aliatilor de la ALDE, devalizarea economiei romanesti. Amnistia fiscala adoptata de Guvern ne arata ca istoria se repeta si ca PSD este tot mai incompetent la guvernare. Companiile de stat, ingropate in datorii ca urmare a capusarii indelungate si a conducerii subordonate politic, isi vad sterse iar datoriile, doar pentru a putea face altele noi.Schema e simpla. Se fura din companiile de stat cat se poate. Ele acumuleaza datorii, mai ales la bugetul de stat. Dupa care PSD sterge datoriile. Chiar este nevoie sa fie sterse datoriile companiilor de stat care au pierderi imense din cauza contractelor cu "baietii destepti" si a salariilor fabuloase pe care le platesc angajatilor?", spune Uniunea Salvati Romania.USR atrage atentia ca pierderile inregistrate in ultimul deceniu de catre companiile unde statul este actionar majoritar au sarit de 13 miliarde de lei."Sa nu uitam ca, potrivit unor calcule ale analistilor economici, pierderile inregistrate in ultimul deceniu de catre companiile unde statul este actionar majoritar au sarit de 13 miliarde de lei!! Adica, cat deficitul fiscal inregistrat in primul semestru din 2019.Similar, firmele clientelei de partid care nu si-au platit datoriile catre buget sunt, intr-un fel, recompensate de Guvern, in timp ce firmele bun-platnice sunt discriminate, chiar pedepsite in guvernarea PSD-ALDE", mentioneaza USR.