Ce trebuie sa stie strainii care vor sa lucreze la colosul chinez Alibaba

Colosul condus de miliardarul Jack Ma se afla in plin proces de extindere la nivel global. Compania investeste in India si in Asia de Sud-Est si intentioneaza sa deschida centre de cercetare si dezvoltare in intreaga lume.In acelasi timp, recruteaza angajati straini pentru birourile sale din China.In 2016, compania a lansat un program special de instruire pentru straini, numit Alibaba Global Leadership Academy (AGLA). In cadrul programului, participantii, selectati din mai multe tari din intreaga lume, au ocazia sa lucreze 12 luni la sediul central al Alibaba din Hangzhou, unde sunt pregatiti pentru a prelua functii de conducere in birourile internationale ale companiei, devenind un fel de ambasadori culturali ai acesteia.In cadrul editiei din acest an a programului participa 20 de persoane selectate dintr-un grup de peste 6.000 de candidati.In mod inevitabil, au loc uneori ciocniri intre culturi, spune Brian Wong, vicepresedinte al initiativelor globale in cadrul Alibaba si liderul AGLA, potrivit Quartz Unul dintre motive este faptul ca, in comparatie cu companiile occidentale de acelasi calibru, campusul Alibaba este mai putin spectaculos. Angajatii lucreaza la birouri obisnuite, fara fotoliisau vreun design extravagant. Mancarea servita la cele patru cantine din campus este nepretentioasa, iar sala de gimnastica este mica, fiind prevazuta doar cu cateva aparate."Daca il compari cu Google sau cu Facebook, nu vei crede ca este impresionant. Uneori mi-as dori sa fie ca la Google, pentru ca as vrea sa mananc intr-o zisi in alta zi. Dar operam in China si este deja foarte bine dupa standardele chineze", sustine Wong.Angajatii straini iau lectii obligatorii de chineza si pleaca frecvent in excursii prin tara, atat in scop profesional, cat si pentru a vizita diverse obiective turistice."Ceea ce vrem sa facem este sa ajutam personalul sa inteleaga cu adevarat situatia politica din China, contextul cultural, filosofia. O gandire colectiva fata de o gandire individuala in Occident", spune Wong.Cea mai mare frustrare a angajatilor straini ai Alibaba este modul spontan de luare a deciziilor. Rolurile si obiectivele se pot schimba peste noapte, printr-o simpla notificare venita de sus. Este vorba si in acest caz de cultura si de istorie, explica Wong: China se misca pur si simplu foarte repede."Multi oameni se plang cand vin la Aliabba daca au lucrat in piete mai mature. Spun ca locul este prea haotic, nestructurat si ineficient. SUA si Europa sunt economii care s-au dezvoltat pe tot parcursul ultimilor 100 de ani. Insa in China, in contextul Internetului, lucrurile se misca extrem de rapid. Nu ai timp sa te gandesti daca acesta este cel mai eficient mod de actiona, pur si simplu trebuie sa continui sa te misti", mai spune Wong.