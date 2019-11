IKEA deschide un nou magazin in Romania

Ziare.

Viitorul magazin al suedezilor in tara noastra ar urma sa fie inaugurat Dumbravita, langa Timisoara, unul dintre orasele in care IKEA vinde cel mai mult online, in cursul anului viitor, relateaza Profit.ro Potrivit celui mai recent anunt al companiei, in perioada 2020-2021 vor fi deschise magazine si in Brasov si Cluj-Napoca.Numarul total al magazinelor IKEA din Romania ar urca astfel la cinci, compania suedeza avand in prezent doar doua magazine in Romania, ambele in Bucuresti. Primul a fost deschis pe 21 martie 2007, in timp ce al doilea, IKEA Pallady, a fost inaugurat in aceasta vara. Obiectul final este atingerea unui numar de de noua magazine in Romania, cel mai mare din regiune, demers prin care ar urma sa fie create 3.000 de locuri de munca. Suedezii au investit in acest scop peste 500 milioane de euro.Vanzarile IKEA din Romania au depasit 160 de milioane de euro in anul financiar 2019 (1 septembrie 2018-31 august 2019), vanzarile online reprezentand un sfert din aceasta suma.