Mai multe mall-uri din Bucuresti si din tara isi reduc programul. Vor functiona doar 8 ore

Veranda Mall si mall-urile operate de grupul AFI in Bucuresti si Ploiesti reduc programul de azi

Ziare.

com

"In contextul actual, reprezentantii NEPI Rockastle se alatura demersului autoritatilor de a identifica si implementa solutii care pot preveni raspandirea noului virus Covid-19.Astfel, incepand de luni, 16 martie, centrele comerciale din Bucuresti - Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, alaturi de restul centrelor din grup, isi vor ajusta programul de functionare. Acestea vor fi deschise in intervalul 12:00-20:00", precizeaza sursa citata intr-un comunicat preluat de Agerpres.In acelasi timp, Grupul NEPI Rockastle informeaza ca hipermarketurile si farmaciile care functioneaza in incinta mall-urilor vor avea program normal.Din portofoliul NEPI Rockcastle fac parte:Totodata, si mall-urile, in intervalul orar 12:00-20:00pana la o data care va fi anuntata ulterior.Raman deschise conform programului normal farmaciile si supermarketurile care functioneaza in cele doua centre comerciale."AFI Cotroceni si AFI Ploiesti anunta schimbarea programului celor doua mall-uri in urmatoarea perioada, care vor fi deschise intre 12.00 - 20.00. Acest interval orar va permite sa fie luate toate masurile de preventie si limitare a expunerii", anunta un comunicat dat publicitatii vineri, citat de News.ro.Conform sursei citate, farmaciile vor putea avea program de functionare normal. De asemenea, hypermarketul Auchan care se afla in incinta AFI Cotroceni Bucuresti si hpermarketul Cora din AFI Ploiesti vor avea program normal ca si pana acum.La randul sau,cu exceptia Carrefour, al farmaciilor si serviciilor comunitare."Am decis, in masura in care acest lucru este agreat cu magazinele centrului comercial, sa reducem programul de functionare al Veranda Mall, de la 12:00 la 20:00 (cu exceptia Carrefour, al farmaciilor si al serviciilor comunitare) pana pe data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.In acelasi timp, am decis sa ne dedicam toate resursele pentru ajutorarea comunitatii din care facem parte. Colaboram cu initiative cetatenesti, care s-au organizat pentru a le oferi ajutor oamenilor care nu se pot aproviziona cu alimente. Salutam pe aceasta cale aparitia acestor demersuri bazate pe solidaritate, absolut necesare in aceste circumstante. Vom pune la dispozitie detalii pe site-ul Verandamall.ro pentru cei care doresc sa ni se alature. Din punctul nostru de vedere, centrele comerciale reprezinta in acest moment o infrastructura critica din punct de vedere al aprovizionarii populatiei. Este de datoria noastra sa fim cat mai responsabili", se arata intr-un comunicat transmis