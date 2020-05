Orban anunta ca din 15 mai se deschid magazinele din mall-uri, care au intrari exterioare

Ziare.

"Au fost prezentate anumite situatii specifice in care anumite spatii de tip mall, sunt magazine care au intrari exterioare, si ca este normal ca aceste magazine, chiar daca sunt in interiorul mall-urilor, ele vor fi deschise.Cum, de altfel, vor fi deschise, in mall-uri, farmaciile, magazinele care desfac produse alimentare, spalatoriile. Astea au fost accesibile si in perioada starii de urgenta", a spus Orban, in Piata Victoriei, cu ocazia plecarii unui convoi de ajutoare spre Republica Moldova.Intrebat despre deschiderea parcurilor, Orban a spus ca nu Guvernul a interzis accesul aici si ca sunt decizii de luat la nivel local."Guvernul, MAI, IGSU nu au interzis niciodata accesul oamenilor in parc. Deciziile de inchidere a parcurilor au fost luate de comitete pentru situatii de urgenta la nivel local. Cum este in Bucuresti, decizia de inchidere a parcurilor, cred ca prima entitate, autoritate locala care a luat decizia a fost Primaria Sectorului 2, dupa care a luat decizia si Primaria Capitalei", a precizat premierul.De asemenea, Orban a spus ca urmeaza sa se intalneasca cu reprezentantii HORECA pentru a discuta despre situatia din acest domeniu, precizand, din nou, ca restaurantele vor ramane inchise."Sa stiti ca toata perioada asta atat eu, ca si premier, cat si colegii mei am fost intr-o permanenta consultare cu mediul de afaceri. Saptamana viitoare am stabilit cu Violeta Alexandru (ministrul Muncii - n.red.) sa invitam Consiliul Tripartit pentru a discuta despre sectorul HORECA, dar am avut intalniri cu reprezentantii companiilor, asociatiilor patronale pe aproape toate domeniile de activitate pentru a identifica problemele, pentru a tine cont de propunerile lor.Si astazi voi asculta punctele de vedere ale reprezentantilor HORECA.Sigur, aici v-am spus limpede,", a subliniat prim-ministrul.In schimb, asa cum a mai anuntat, se vor deschide hotelurile, dar in anumite conditii.. Si sigur ca, incetul cu incetul, si cu reluarea libertatii de circulatie si cu stabilirea motivelor de deplasare in afara localitatii, va exista o crestere a cererii pentru cazare in spatii de tip hotel, motel, pensiune", a declarat premierul.