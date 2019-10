Profitul anual al Jumbo a crescut cu 7,8%, datorita succesului din Romania

Ziare.

Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal, transmite Reuters.Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind estimarile Jumbo privind un avans anual al vanzarilor de 5%.Compania va majora cu 20% nivelul dividendelor in anul financiar care s-a incheiat la 30 iunie 2019 si va continua sa faca asta in urmatorii doi ani. Jumbo va plati dividende totale de 0,47 euro per titlu, fata de 0,39 euro pe actiune in precedentul an fiscal.In ultimii ani, afacerile Jumbo din Romania au inregistrat o crestere rapida, iar compania a anuntat ca pana anul viitor va deschide doua noi unitati in Romania si inca doua in Grecia si Cipru.