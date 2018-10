Supermarketul care te scapa de facutul pietei: Vii acasa si gasesti mancarea direct in frigider

Ziare.

com

Codul functioneaza cu o incuietoare inteligenta si expira dupa ce produsele au fost depozitate in frigider sau in camara, relateaza CNN Reprezentantii supermarketului au anuntat ca vor testa acest serviciu pe un grup de 100 de clienti din Londra, oras in care livrarile de alimente au luat amploare in ultimii ani, inainte de a lua decizia de a-l extinde la inceputul anului viitor.Waitrose va acoperi costul incuietorilor inteligente si al instalarii acestora pentru cei 100 de clienti londonezi.Pentru a preveni neplaceri precum distrugerea proprietatii sau trasul cu ochiul, curierii vor fi obligati sa poarte o camera video instalata pe piept, iar inregistrarea va fi disponibila pentru clienti a doua zi.Parerile analistilor cu privire la succesul unui astfel de serviciu sunt impartite.Andrew Moss, analist privind tehnologia de consum la firma de cercetare Mintel, crede ca principalul impediment il va reprezinta reticenta oamenilor fata de tehnologia incuietorilor smart."Un serviciu de livrare a cumparaturilor care foloseste incuietori inteligente isi asuma toate ingrijorarile legate de siguranta care planeaza deja in jurul aceastei tehnologii, la care se adauga elementul uman atunci cand ii permiti unui strain sa intre in casa", spune Moss.Pe de alta parte, insa, serviciul ar putea rezolva o problema pentru altii. Conform unui studiu al companiei de consultanta McKinsey din 2013, principalul motiv pentru care multi clienti nu folosesc serviciile de livrare este faptul ca trebuie sa astepte acasa curierul.Waitrose nu este primul comerciant care propune livrarea cumparaturilor chiar si cand destinarul nu este acasa, ci ideea sa este mai degraba inspirata de serviciul Amazon Key lansat anul trecut de compania americana de comert electronic Amazon, care foloseste de asemenea incuietori inteligente pentru a le permite curierilor sa intre in casele clientilor. Serviciul este disponibil in mai multe orase din SUA.C.S.