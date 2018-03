Un mall din Bucuresti va dona Primariei Capitalei un teren pe care a realizat o banda de circulatie

Ziare.

Oferta de donatie a companiei va fi supusa votului in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare."Se accepta oferta de donatie a SC Veranda Obor SA, avand ca obiect: imobilul - teren in suprafata de 1.846 mp situat in Strada Ziduri Mosi, sector 2, proprietate a SC Veranda Obor SA (...) si lucarile realizate pe terenul in suprafata de 1.846 (acelasi teren - n.red.) ", se arata in proiectul de hotarare.Potrivit proiectului, valoarea totala a donatiei, teren plus investitie, este derespectiv 5,6 milioane de lei valoarea terenului."Cand am ralizat mall-ul, am avut conditia sa respectam reglementarile de urbanism, care prevad supralargirea strazii Ziduri Mosi. Atunci s-a pus conditia ca pe aceasta strada, pe deschiderea terenului nostru, sa mai facem o banda de circulatie. Ca atare, din terenul nostru am facut o dezmembrare, pe care am realizat o banda de circulatie si un trotuar de cinci metri, iar acum facem donatia catre primarie. In prezent, pe banda de respectiva si pe trotuar se circula. Valoarea este de 10 milioane de lei", a declarat Aurora Voiculescu, directorul general al societatii care detine pachetul majoritar al Veranda Mall.