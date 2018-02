20% dintre angajati au primit salarii mai mici din cauza revolutiei fiscale - sondaj

Evolutia pe industrii

Majorarea brutului s-a facut fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea unor bonusuri, potrivit unui sondaj al platformei Undelucram.ro Astfel, dupa centralizarea raspunsurilor, s-a constatat ca pentru 79,45% dintre respondenti, companiile au crescut cuantumul brut al salariului, in vreme ce 24,49% dintre participantii la sondaj au primit o crestere a salariului sub forma de bonusuri.Un procent de 13,27% dintre cei carora li s-au modificat salariile brute spun ca au semnat o clauza care stipuleaza revenirea la salariul brut din decembrie 2017, in cazul in care legislatia va reveni la forma initiala.La nivel national, 20,55% dintre participantii la sondaj au declarat ca au primit un salariu mai mic, din cauza faptului ca salariul brut fie nu a fost majorat, fie majorarea a fost insuficienta.In industria, cresterea pentru mentinerea salariului net la nivelul lui decembrie 2017 a fost facuta in cele mai multe dintre cazuri prin acordarea de bonusuri (35,9%).Cresterea prin act aditional a salariului brut a fost aplicata in cazul a 32,05% dintre angajati, in timp ce 21,79% au primit salarii mai mici pentru luna ianuarie.In, 77,39% dintre angajatii nu au pierdut bani ca urmare a modificarilor legislative, fie prin act aditional fie prin acordarea de bonusuri. Numarul celor care au incasat mai putini bani este insa putin mai mare decat in IT, 22,61%.si institutiile financiare au suportat si ele cresterea salariului brut in cazul a 83,57% dintre respondenti. Doar 13,72% au incasat mai putini bani.Angajatii dinau avut salariul brut majorat, in cazul a 80% dintre respondenti.Cel mai bine stau angajatii din industria serviciilor. Aici, aproape toti cei care au raspuns sondajului au declarat ca salariile brute au fost marite pentru a nu fi afectat salariul net, doar 3,13% considerand cresterea insuficienta.La sondajul efectuat in mediul online au participat 1.048 respondenti, pe website si pagina de Facebook ale platformei Undelucram.ro, in perioada 18 ianuarie - 22 februarie.