An nou, salarii noi? Sfaturi utile pentru manageri privind planificarea bugetului de HR pe 2018

Calculele realizate la timp previn surprizele bugetare neplacute

Ziare.

com

Probabil ca deja stiti asta, din experienta anilor anteriori: dupa evaluarile anuale, laudele sau criticile primite in timpul interviului, fiecare angajat se asteapta sa vada rezultatul evaluarii reflectat in salariu.Pe langa problema modificarii salariilor in functie de evaluarile angajatilor, luna ianuarie este momentul finalizarii calculelor si simularilor pentru bugetul de HR pe anul in curs.Toate deciziile strategice, cum ar fi deschiderea unui nou punct de lucru, extinderea liniei de productie trebuie sa tina cont si de costurile cu recrutarea si salariile noilor angajati.Cu ajutorul softului de resurse umane WizOne toate aceste calcule sunt mai simple si mai eficiente.Modulul computerizat de bugetare dezvoltat pe platforma IBM Cognos Planning are capacitatea de a rula scenarii complexe de tip "what if" care va vor ajuta:Cei mai buni angajati sunt cele mai valoroase active ale companiei dumneavoastra. Dupa ce le-ati laudat performantele in cadrul evaluarii anuale, acestia asteapta o recompensa.Altfel, ar putea sa se considere subapreciati si vor incepe sa caute alte oportunitati in cariera.Cu ajutorul software-ului de HR WizOne puteti simula diferite modele de recompensa: un bonus de performanta, o marire de salariu, alte recompense non-salariale (asigurare de viata, sanatate, etc.).Astfel, veti cunoaste impactul fiecarui tip de bonificatie asupra bugetului de HR si a impozitelor platite de companie. Aceste scenarii va vor ajuta sa identificati cel mai avantajos tip de recompensa, atat pentru angajati, cat si pentru companie.Planurile pentru a deschide un nou showroom, sau o noua fabrica de productie implica si calcule privind bugetul de HR. Daca pentru anumite posturi puteti detasa personal de la alte puncte de lucru, pentru altele va trebui sa lansati un proces de recrutare.Calculele realizate in softul de resurse umane WizOne vor fi vitale pentru a va dimensiona corect bugetul de HR si pentru a crea un pachet salarial atractiv si adecvat pentru fiecare functie pentru care cautati angajati.Unii angajati sunt platiti nu doar cu salariu fix, ci si cu un procent din sumele realizate din vanzari. Plata la comision este una dintre modalitatile de stimulare a angajatilor din departamentul de vanzari.Daca va ganditi sa recompensati rezultatele bune cu marirea procentuala a acestui tip de venit, este bine sa rulati o simulare in softul de HR WizOne.Daca predictiile privind vanzarile sunt la fel de optimiste, iar bugetul companiei suporta cheltuiala in plus, aceasta decizie de marire a comisionului va va aduce cu siguranta un premiu de popularitate din partea angajatilor.Pe langa alte probleme pe care le aveti, noul an v-a adus una in plus: contributiile sociale s-au mutat in sarcina angajatilor.Acest lucru inseamna operarea de modificari in calculul salariului net si angajati nemultumiti ca vor primi mai putini bani.Unii angajatori au ales sa mareasca salariul brut al angajatilor, pentru ca acestia sa primeasca acelasi salariu net.Daca si dumneavoastra va ganditi sa faceti acest lucru, softul de resurse umane WizOne va ajuta sa intelegeti concret ce impact va avea aceasta decizie asupra bugetului companiei dumneavoastra.