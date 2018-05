Avertismentul lui Hossu: Intre salariile medii de la stat si de la privat va fi o diferenta de 300 de euro. Si mai multi romani vor pleca din tara

Romanii muncesc, dar raman saraci

Evaziunea fiscala inca infloreste pe piata muncii

"Ecartul care s-a facut in sistemul de salarizare intre piata muncii bugetare si cea din sistemul economic va crea mari probleme pentru viitor., iar pe viitor se estimeaza, pana in 2020, sa creasca la 1.200 de lei. 1.200 de lei pe cursul actual inseamna 300 de euro aproape intre cele doua salarii nete. Ceea ce va crea o presiune nu atat de convertire catre sectorul bugetar, ci o presiune de plecare, pentru ca nu isi pot regasi un viitor decent pentru familiile lor cei din sectorul economic.Aceasta presiune, daca nu va fi rezolvata, va crea mari disfunctionalitati, iar ideea de a aduce din exterior nu va face decat sa puna o alta bila neagra pe Romania, pentru ca vom crea surse suplimentare de dumping social pe piata muncii", a afirmat Hossu, marti, la dezbaterea "12 ani in UE. Evolutie sau involutie?", organizata de catre Societatea Academica din Romania (SAR).Liderul sindical a subliniat ca, in evolutia pozitiva a fiecarei tari, capitalul uman este determinant si a atras atentia ca, potrivit Eurostat,"Capitalul uman este determinant in evolutia pozitiva care ar trebui sa existe in orice tara. Vorbim de 10.000 de dolari ca si PIB, ca si distributie. Problema de fond este ca indicatorul nu reflecta, de fapt, realitatile noastre.Avem profesori universitari de statistica si spun: daca eu mananc doua fripturi, pe medie fiecare am mancat o friptura. Cam asa se intampla si cu distributia cresterii economice in masa cetatenilor romani si acest lucru il vedem si statistic, de exemplu, la Eurostat, pentru ca suntem in top din punct de vedere al saraciei active, deci al persoanelor active care in acelasi timp sunt sarace pe standard.As reaminti ca Romania lucreaza cu alt standard decat cu cel international, adica nu mai avem trei dolari per zi per persoana, cat ar trebui sa fie in standardele internationale, avem undeva la doi dolari si ceva. Nu avem indicatori corecti care sa motiveze corect si determinant factorul politic si, in acelasi timp, sa motiveze si cetateanul asupra stabilitatii si bunei directii de dezvoltare.Nu avem, de exemplu, indicatorul de evolutie si buna distributie. Nu PIB pe cap de locuitor, ci cosul minim. Avem o relatie legata intre cosul minim si o buna recompensa legata de structura respectiva? Noi va spunem ca nu. (..) Avem in structura decidentilor politici aceasta samanta de a fi usor populisti si a minti prin date statistice umflate", a explicat liderul de sindicat.Potrivit acestuia, in Romania exista politici anormale si nu se discuta cu partenerii sociali."Problema care se pune este ca avem politici anormale. Pe de o parte, nu se discuta cu partenerii sociali. Avem din punct de vedere legislativ Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social. Niciun partener nu a fost convocat pentru acest dialog, care ar trebui sa se faca cel putin o data pe trimestru.Terminam si trimestrul doi si nu s-a facut nimic din temele majore, precum politica fiscala, politica de dezvoltare, politica de ocupare (...) Din contra, avem legi contrare care persista in continuare, faptul ca numai la presiunea publica s-a introdus notiunea de munca nedeclarata, care nu inseamna numai munca neagra, ci inseamna si munca la gri., lucru care ar trebui sa preocupe si decidentii si actorii sociali. (...)Sunt nenumarate sectoare, plecand de la taximetrie, politici legate de securitate, diferite firme de paza care sunt in Romania si care sunt o nebunie, discutam de 100.000-150.000 de salariati in fiecare din aceste sectoare care intr-o forma sau alta sunt o sursa majora de evaziune fiscala si de pervertire mentala a cetateanului.In loc sa fie un cetatean corect, constient ca este contribuabil, nu incearca decat intr-o forma sau alta sa faca evaziune, pentru ca altfel nu ar supravietui de la o zi la alta", a afirmat Hossu.El a subliniat ca se discuta despre ocupare, dar legislatia este contrara, atata timp cat la contractele cu timp partial trebuie platite contributii de asigurari sociale la nivelul salariului minim, chiar daca o persoana lucreaza doar doua ore din diferite motive."Cu cat trebuie sa-l platesc sa-si achite cei 655 de lei contributii de asigurari sociale la nivelul salariului minim pe economie? Sunt lucruri contrare care continua si accentueaza sistemul birocratic", a mai spus presedintele CNS Cartel Alfa.