Ce probleme reclama cel mai des romanii la Inspectia Muncii - Neplata salariilor si concedierile abuzive sunt in top

Asa reiese din raportul de activitate al acestei institutii pe anul trecut.Astfel, in 2019 , la nivel national, au fost inregistrate si solutionate 49.437 de petitiiadresate Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca. Numarul lor este in crestere fata de 2018 (47.520 de petitii).Prin Serviciul Comunicare Relatii cu Publicul si Preluare Apeluri de Urgenta alInspectiei Muncii, au fost primite si inregistrate 17.362 lucrari oficiale, dintre care 2.341 au fost petitii (fata de 2.152, in 2018).La fel ca anul anterior, cele mai frecvente incalcari ale legislatiei in domeniul relatiilor de munca reclamate au fost in 2019 cele legate de prevederile Codului Muncii:- neplata salariilor;- timpul de munca si neplata orelor suplimentare;- concedieri abuzive;- nerespectarea prevederilor privind registrul de evidenta a salariatilor;- reconstituirea vechimii in munca.In domeniul protectiei muncii (SSM), principalele aspecte reclamate de cetateni au vizat:- eliberarea adeverintelor pe grupe de munca;- conditiile de munca necorespunzatoare;- cercetarea accidentelor de munca;- declararea accidentelor de munca;- nerespectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca.Institutia mentioneaza insa ca "situatia centralizata la nivel national privind petitiile si solicitarile de informatii de interes public este in curs de actualizare, avand in vedere termenele de raspuns prevazute de legislatia specifica".In 2019, Inspectia Muncii a derulat mai putine actiuni de control privind depistarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata decat in 2018 si au fost sanctionati mai putini angajatori, iar cuantumul amenzilor a fost mai mic.Iata rezultatele pe anul trecut:- 67.632 controale efectuate;- 3.736 angajatori sanctionati;- 8.551 persoane depistate ca desfasoara munca nedeclarata;- 3.871 sanctiuni aplicate;- 94.100.000 lei valoarea amenzilor aplicate angajatorilor pentru utilizarea muncii nedeclarate.Situatia in 2018 a fost urmatoarea:- 68.218 controale efectuate;- 5.036 angajatori sanctionati;- 14.568 persoane depistate ca desfasoara munca nedeclarata- 5.236 sanctiuni aplicate- 119.240.000 lei valoarea amenzilor aplicate angajatorilor pentru utilizarea muncii nedeclarate.Pe de alta parte, in anul 2019, activitatea de control care a avut ca obiectiv urmarirea respectarii de catre angajatori a prevederilor Codului muncii s-a concretizat in urmatoarele rezultate:- 69.987 controale efectuate;- 16.077 sanctiuni contraventionale;- 101.615.600 lei valoarea totala a amenzilor aplicate.Inspectia Muncii mai mentioneaza ca, pe parcursul anului 2019, a realizat mai multe campanii de informare privind diverse aspecte ale legislatiei din domeniul muncii, inclusiv pe legea uceniciei.La finalul anului trecut, in tara noastra erau active, din care 5.265.283 cu norma intreaga si 687.034 part-time.In plus, 522.003 erau incheiate pe durata individuala, astfel ca, in crestere fata de 2018, cand erau 6.377.964.