Cresterea salariului minim, cu bune si rele. Cum stam fata de tarile UE si o veste proasta: clasa de mijloc se subtiaza tot mai mult

Orban vs Dancila - 83 vs 100

Cu cat a crescut productivitatea muncii

Cresterea salariului minim vs cresterea salariului mediu

Ziare.

com

Raportat la venitul net, acest avans inseamna(de la 1.263 de lei la 1.346 de lei).Guvernantii au transmis ca majorarea s-a realizat dupa o formula de calcul care ia in consideraresiDupa ce Guvernul Dancila a picat prin motiune de cenzura, social-democratii au anuntat ca intentioneaza sa creasca prin ordonanta de urgenta salariul minim net cu 100 de lei , incepand de la 1 ianuarie.Masura a fost intens criticata, la acea vreme, de liderul PNL Ludovic Orban, care a mentionat ca un guvern demis nu are dreptul sa ia decizii cu impact major in economie ca aceasta."Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baietii astia nu inteleg, oamenii astia nu inteleg ca ei au fost demisi prin motiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca un guvern care e in functiune. Raman la Palatul Victoria doar pana la investirea unui guvern si nu pot sa angajeze decizii importante de guvernare, ci numai sa administreze treburile curente. Decizia privind salariul minim nu poate sa o ia decat un guvern legitim, votat de Parlament, a declarat, pe 22 octombrie, liderul PNL.Dupa ce Guvernul Orban a fost investit, premierul liberal a organizat o serie de discutii cu partenerii de dialog social despre cresterea salariului minim , formula finala fiind adoptata vinerea aceasta.Astfel, potrivit calculelor, cresterea salariului minim net decisa de liberali este de 83 de lei, fata de 100 de lei, cat promiteau social-democratii.Productivitatea muncii, masurata de Eurostat ca PIB per persoana angajata, a crescut astfel, de la an la an:2011: 4,4%2012: 0,6%2013: 4,4%2014: 2,6%2015: 5,2%2016: 6,0%2017: 4,6%2018: 3,7%Interesant este faptul ca Romania se afla pe locul al doilea la nivelul UE dupa ritmul cresterii productivitatii muncii, in 2018 fata de 2017, fiind depasita doar de Polonia (4,6%).Dar daca ne uitam la ultimii sapte ani, atunci suntem statul est-european cu cea mai rapida apropiere de Occident din perspectiva productivitatii reale a muncii pe persoana angajata.Pe de alta parte, ritmul cresterii a decelerat din 2016 incoace. Partea plina a paharului este ca daca in anii 2015 si 2016, intregul spor sau aproape intregul spor de productivitate s-a realizat in afara industriei, situatia s-a modificat radical in 2017 si 2018.Cresterea salariului minim este o veste buna pentru romanii platiti la acest nivel, insa cum arata evolutia celorlalte salarii din economie? Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS) , in luna octombrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.090 lei, cu 49 lei (+1,0%) mai mare decat in luna septembrie 2019.Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.116 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%) si cu 14,6% comparativ cu octombrie 2018. Deci avansul anual este de doua ori mai mare decat ritmul de crestere al salariului minim.Mai mult, salariul mediu net este de 2,46 decat cel minim, in acest moment, in Romania (era 2,1 in 2017).Datele au o parte pozitiva (cresc atat salariile mari, cat si cele mici), dar si una negativa: clasa de mijloc se micsoreaza tot mai mult . Acest lucru reiese din cresterea masiva a numarului angajatilor platiti cu salariul minim pe economie.Un studiu recent al Intitutului National de Cercetare Stiintifica in Munca si Protectie Sociala (INCSMPS) arata ca, in 2012, ponderea celor incadrati cu salariul minim in total era de doar 6,25%, respectiv 227.904 persoane din cei 3.645.061 salariati care lucrau cu program complet in luna octombrie a anului mentionat.In doar sase ani, ponderea celor platiti cu salariul minim s-a triplat. Numarul acestora a crescut la 1,73 milioane in 2018, in timp ce numarul contractelor de munca active totaliza 6,39 milioane, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii.Asta inseamna ca, dupa cresterea salariului minim, multe firme nu au crescut si celelalte salarii. Astfel, categoria celor platiti cu salariul minim a crescut prin includerea in aceasta a celor care pana la majorare aveau un salariu egal cu cel ce a devenit ulterior salariu minim.22 dintre cele 28 de state membre UE acordau un salariu minim national, arata statistica Eurostat . Exceptiile sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia.In acest moment, bulgarii se afla la coada clasamentului (cu 222 euro net), la distanta fata de, maghiari (309 euro) si letoni (352 euro).Dintre tarile est-europene, cel mai bine stau la acest capitol Croatia si Lituania (437 de euro), Polonia (440 de euro), Cehia (475 de euro), Slovacia (480 de euro) si Estonia (546 de euro).In sudul UE, salariul minim variaza de la 546 de euro in Grecia, la 600 de euro in Portugalia, pana la 900 de euro Spania.Cele mai mari niveluri se inregistreaza in Germania (1.155 de euro), Belgia (1.216 de euro), Marea Britanie (1.263 de euro), Franta (1.386 de euro), Olanda (1.476 de euro), Irlanda (1.509 de euro) si Luxemburg (1.738 de euro).