Femeile din Parlamentul britanic cer ca toate companiile mari sa publice salariile: #PayMeToo

Grupul de parlamentare, condus de parlamentara laburista Stella Creasy, lanseaza luni o campanie online denumita #PayMeToo, care are ca scop oferirea de consiliere pentru femei privind modul in care pot combate diferentele de salarii la locul de munca.In Marea Britanie, toate companiile private cu peste 250 de angajati sunt obligate sa faca publice salariile pe ora platite femeilor si barbatilor, pana la miezul noptii de 4 aprilie 2018. Termenul limita fiind din ce in ce mai aproape, s-a aflat ca noua din zece angajatori din sectorul public platesc barbatii mai bine in medie cu 14% decat femeile.Campania online isi propune sa mentina presiunea pe angajatori si se lanseaza luni. Are ca scop informarea femeilor cu privire la dreptul lor de a contesta diferentele de salariu de la locul de munca precum si oferirea de consiliere privind ce pasi ar putea urma.Campania este sustinuta de parlamentare de la Partidul Laburist, Partidul Conservator, Partidul Liberal Democrat si Partidul National Scotian."Daca suntem seriosi in privinta rezolvarii problemei diferentelor de salarii, atunci trebuie sa facem mai mult decat sa publicam date, trebuie sa aratam ca urmarim ce se va intampla mai departe", a declarat Stella Creasy.Jo Swinson, parlamentara in cadrul Partidului Liberal Democrat, a facut apel catre angajati sa foloseasca site-ul guvernului privind diferenta de salarii acolo unde fiecare companie a listat rezultate care pot fi cautate nominal: "In acest an s-au dezvaluit multe dar in anii urmatori va fi din ce in ce mai greu de ascuns. Cuvintele calde folosite de angajatori despre cum vor gestiona problema diferentei de salariu vor fi notate de angajati si vor fi masurate rezultatele concrete".Informatiile companiilor de pe site-ul guvernului arata deja diferente flagrante de salarii in numeroase sectoare.In sectorul financiar si bancar, diferentele dintre bonusuri erau in multe cazuri de peste 60% iar scolile academice au unele dintre cele mai mari diferente de salarii dintre toate sectoarele. In piata bunurilor de consum, acolo unde femeile domina forta de munca, diferentele de salariu ajungeau chiar la 50%.