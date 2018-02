Marea minciuna pesedista! "De ce mi-ati taiat banii?"

Ziare.

Apoi au luat-o mai usor cu majorarile, dar s-au jurat ca nu va scadea niciun salariu. Niciunul, asa spuneau si Liviu Dragnea , si Olguta Vasilescu.In toamna, sindicatele au inceput sa arate cu creionul pe hartie ca vor fi scaderi, unele chiar importante pentru un numar de angajati care nici nu putea fi anticipat, in primul rand din mediul privat, dar si bugetari. Si realitatea lunii ianuarie le-a dat dreptate.In fata evidentelor, Olguta Vasilescu a fost nevoita sa admita ca au scazut unele salari, dar numai pentru vreo 3%, numai pentru cei cu salarii nefiresc de mari, numai manageri. O replica aducand izbitor cu "salariile nesimtite" ale lui Traian Basescu pentru care fostul presedinte a fost aprig criticat de PSD In plus, cei 3% nu au nicio vina, nu sunt niste hoti, nu i-a dovedit nimeni incompetenti si in niciun caz nu sunt doar manageri.Mariana Resmerita este chimist principal intr-un laborator de igiena radiatiilor. Adica o munca periculoasa pentru sanatate si foarte importanta. Este la final de cariera, mai are doar doi ani pana la pensie.In luna decembrie, dna Resmerita avea un salariu de baza de 6390 de lei. Din ianuarie i-a fost aplicata noua grila de salarizare care pentru chimisti la ultima gradatie in sistemul sanitar prevede un salariu de 4900 de lei.Pentru Mariana Resmerita nu a fost compensat complet nici transferul contributiilor:Si inca e bine, pentru ca alte colege ale dnei Resmerita, in functie de incadrare, au pierdut si 2000 de lei. Si nu sunt cazuri izolate:Sigur ca imputinarea banilor, mai ales in prag de pensie, este dureroasa. Dar chiar mai rele sunt minciuna si nedreptatea:Si ne revolta argumentul dnei Vasilescu, ca noi, chimistii, oricum nu plecam din tara ca medicii. Noi lucram in laboratorul de igiena a radiatiilor, avem 5 judete in subordine, facem o munca specifica. E bine ca salariile medicilor cresc, dar ei nu lucreaza singuri, iar in acest domeniu, principala e munca noastra".Si la fel de enervant este ca PSD s-a jucat cu soarta oamenilor fara explicatii, in cel mai discretionar si sfidator mod cu putinta, spune dna Resmerita:Dna Resmertia nu este nici manager, nici client politic, este un om care face o munca ultraspecializata si cu risc ridicat, de care PSD isi bate joc, pe care actuala putere a mintit-o, a furat-o si a umilit-o. La fel ca pe alte zeci de mii, poate sute de mii de romani carora la vreme de crestere economica le-au fost taiate salariile.Dar despre ei nu se prea vorbeste. Atentia a fost mutata catre atacul asupra justitiei si "festivalul infractorilor". Diversiunea perfecta! Culmea ca intre cele doua subiecte chiar e o legatura.PSD a mintit oamneii ca sa castige alegerile cu unicul scop de a hacui justitia, iar acum cand efectele "sfantului" program" lovesc violent, tot pe justitie ramane concentrat spasmodic.Si cred ca avem in continuare motive de temere pentru ca urmatorul obiectiv e legea pensiilor, iar anuntata schimbare a programului de guvernare la Congres, de parca votul popular dat pe acest program nu ar exista, ar putea sa ne aduca noi nenorociri.