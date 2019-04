Mirajul cresterii salariului minim pe economie: Inflatia ii anuleaza efectele. Cum stam fata de restul UE

Clasa de mijloc de a Romaniei

Salariul minim in tarile UE

Ziare.

com

Calculele realizate dearata ca un roman platit la acest nivel isi permite sa cumpere o cantitate mai mica de combustibil decat in 2017.Desi acesta nu e cazul celor care castiga la nivelul salariului mediu, clasa de mijloc din tara noastra se confrunta cu alte probleme, dupa cum veti vedea mai jos.Am folosit statistica INS pentru salariul minim, cel mediu si pentru rata inflatiei, respectiv statistica Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana pentru pretul benzinei.Salariul minim net: 1.263 de leiSalariul mediu net: 2.933 de leiUn litru de benzina: 5,72 de leiUn roman care incaseaza salariul minim putea cumpara 220 de litri de benzina.Un roman care incaseaza salariul mediu putea cumpara 512 de litri de benzina.Rata anuala a inflatiei: 3,83%Salariul minim net: 1.162 de leiSalariul mediu net: 2.487 de leiUn litru de benzina: 5,18 de leiUn roman care incaseaza salariul minim putea cumpara 224 de litri de benzina.Un roman care incaseaza salariul mediu putea cumpara 480 de litri de benzina.Rata anuala a inflatiei: 2,1%Salariul minim net: 1.065 de leiSalariul mediu net: 2.236 de leiUn litru de benzina: 4,81 de leiUn roman care incaseaza salariul minim putea cumpara 221 de litri de benzina.Un roman care incaseaza salariul mediu putea cumpara 464 de litri de benzina.Rata anuala a inflatiei: -1,1%In 2017, salariul mediu era de 2,1 ori mai mare decat cel minim; in 2019, este de 2,32 mai mare.In ultimii trei ani, salariul mediu a crescut cu 23,76%, iar cel minim - cu 15,67%.Ideea este ca ponderea romanilor platiti cu salariul minim pe economie este intr-o puternica crestere. Un studiu recent al Intitutului National de Cercetare Stiintifica in Munca si Protectie Sociala (INCSMPS) arata ca in 2012, ponderea celor incadrati cu salariul minim in total era de doar 6,25%, respectiv 227.904 persoane din cei 3.645.061 salariati care lucrau cu program complet in luna octombrie a anului mentionat.In doar sase ani, ponderea celor platiti cu salariul minim s-a triplat. Numarul acestora a crescut la 1,73 milioane in 2018, in timp ce numarul contractelor de munca active totaliza 6,39 milioane, potrivit datelor furnizate Digi24.ro de catre Ministerul Muncii.Asta inseamna ca, dupa cresterea salariului minim, multe firme nu au crescut si celelalte salarii. Astfel, categoria celor platiti cu salariul minim a crescut prin includerea in aceasta a celor care pana la majorare aveau un salariu egal cu cel ce a devenit ulterior salariu minim.La 1 ianuarie 2019, 22 dintre cele 28 de state membre UE acordau un salariu minim national, arata statistica Eurostat . Exceptiile sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia.Bulgaria se afla la coada clasamentului. Vecinii de la sud de Dunare au un salariu minim de 286 de euro, aflandu-se la o distanta considerabila fata de letoni (430 de euro),si maghiari (464 de euro).Dintre tarile est-europene, cel mai bine stau la acest capitol Croatia (506 de euro), Cehia (519 de euro), Slovacia (520 de euro), Polonia (523 de euro), Estonia (540 de euro) si Lituania (555 de euro).In sudul UE, salariul minim variaza de la 684 de euro in Grecia, 700 de euro in Portugalia, 762 de euro in Malta, 887 in Slovenia pana la 1.050 de euro in Spania.Cele mai mari niveluri se inregistreaza in Marea Britanie (1.453 de euro), Franta (1.521 de euro), Germania (1.557 de euro), Belgia (1.594 de euro), Olanda (1.616 de euro), Irlanda (1.656 de euro) si Luxemburg (2.071 de euro) .