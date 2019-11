Muncitorii filipinezi au de lucru tot anul, in Romania! Vara fac treaba in Delta, iarna sunt cautati la munte

Ziare.

Cornel Gaina, proprietarul unui complex turistic din Uzlina, Cornel Gaina spune ca angajarea filipinezilor a fost singura solutie pentru criza de personal cu care s-a confruntat unitatea de mai multi ani, aceasta problema fiind comuna cu cea a operatorilor turistici si din alte zone din Romania."Un complex din Delta lucreaza minimum opt luni pe an, iar in rest face reparatiile majore de care are nevoie in sezonul estival. Lucrand intr-un sistem integrat si cunoscandu-ne intre noi, sa stiti ca avempentru a-i aduce in perioada de iarna in statiunile de pe Valea Prahovei, Valea Oltului, in noua statiune Ranca sau la Sighetu Marmatiei", a declarat Cornel Gaina.Potrivit sursei, daca anul trecut turistii se uitau speriati la filipinezii din Uzlina, anul acesta ei s-au obisnuit cu angajatii din Asia care stiu deja sa gateasca preparate traditionale romanesti."Pestele este cea mai cautata mancare aici. Stiu sa fac si sarmalute, si carnati. Nu a fost greu sa invat sa fac sarmale", spune filipinezul Rolando Moreno, in varsta de 33 de ani, angajat pe post de bucatar.Unii dintre angajatii din Filipine spun ca au lucrat si in Rusia."Nimic din ce am facut in Filipine si in Rusia nu am facut aici. De exemplu, aici, pentru prima data am ingrijit o piscina si nu au fost plangeri din cauza ei", a afirmat Richard Acosta, in varsta de 44 de ani.Cea mai mare greutate cu care se confrunta angajatii din Filipine este dorul de casa.", a mentionat Renato Hermosa.Operatorii turistici din Delta se confrunta de mai multi ani cu problema deficitului de personal, de-a lungul timpului acestia apeland la forta de munca din afara spatiului comunitar.Dragos Anastasiu - un alt investitor in turismul din Delta Dunarii - a precizat anterior ca Romania ar avea nevoie, daor in industria ospitalitatii, de inca 150.000 de muncitori asiatici (de preferinta nepalezi) doar in prima instanta. Dar nici asa nu si-ar rezolva problema deficitului de forta de munca.