Patronii vor 150.000 de nepalezi: Ar fi ca piramidonul. Nu ne doare capul maine dimineata, dar nici nu ne vindeca de boala

Intreprinzatorii din turism apreciaza ca, in acest moment, ar avea nevoie de macar 150.000 de angajati in plus, pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii optime. Si cum n-au de unde sa-i ia, cer sprijin din partea statului pentru a-i aduce din afara Uniunii Europene.Daniel Mischie, director al grupului City Grill, a explicat - in cadrul unei conferinte de presa a Consiliului IMM-urilor - de ce intreprinzatorii isi doresc sa isi aduca salariati din state indepartate, cum ar fi Nepalul., a explicat Daniel Mischie.Directorul City Grill a mai spus ca si procedura de integrare a muncitorilor adusi din afara UE este actualmente prea dificiala si ar trebui simplificata., a declarat Daniel Mischie.Vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dragos Anastasiu, spune, insa, ca nici macar aducerea nepalezilor nu rezolva problema lipsei de forta de munca, ci are doar efectul unui, adica al unui medicament slab administrat pentru o boala grava., a declarat Dragos Anastasiu, in cadrul conferintei organizate de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.