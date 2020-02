Salariul minim ar putea fi corelat cu salariul mediu si ar creste cu 1.000 de lei - propunere legislativa

Ce ar insemna pentru Romania

Ca sa intre in vigoare, ea trebuie adoptata de ambele Camere, promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial.In prezent, ea este inregistrata in Senat pentru dezbatere . In forma actuala, propunerea legislativa presupune introducerea urmatorului aliniat in Codul Muncii:Cei sapte semnatari ai initiativei legislative sunt Babus Radu, Budai Marius-Constantin, Lazar Sorin, Radut Violeta, Suciu Vasile-Daniel, Tilvar Angel, Vrajitoru Sorinel-Marian, Weber Mihai - toti deputati PSD.In expunerea de motive, acestia au mentionat discutiile care au loc despre introducerea unui salariu minim la nivelul UE. La inceputul anului, Comisia Europeana a lansat prima etapa a consultarii cu partenerii sociali (intreprinderile si sindicatele) pe aceasta tema, iar prima formula de calcul luata in considerare este ca salariul minim sa fie calculat ca 60% din salariul mediu. Iar asta propun si deputatii social-democrati din tara noastra.Deocamdata, nordicii se opun acestei masuri si sustin ca le-ar strica mecanismul de recompensare a angajatilor, care functioneaza foarte bine. Acestia nu au in prezent un salariu minim stabilit de stat, pe fiecare ramura a economiei in parte, in urma unor negocieri colective intre sindicate si patroni.In primul rand, sa vedem care e situatia actuala din tara noastra. Salariul minim brut pe tara este de 2.230 de lei, iar cel mediu brut pe economie este de 5.429 de lei. Prin urmare, raportul dintre cele doua depaseste putin 40%.Ca sa ajunga la 60%, salariul minim brut ar trebui sa creasca la 3.257 de lei, adica cu 1.000 de lei mai mult fata de valoarea actuala. Suma neta ar fi deci de 1.916 de lei (fata de 1.346 de lei cat este in prezent pentru majoritatea categoriilor profesionale).Initiatorii propunerii legislative au mentionat cateva dintre beneficiile acestei masuri:- reducerea decalajelor intre statele europene si cetatenii acestora;- garantarea asigurarii standardelor si conditiilor minime de trai decent pentru populatie;- diminuarea migratiei fortei de munca autohtone;- reducerea somajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim;- colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat necesare efectuarii de noi investitii;- distributia mai echitabila a profiturilor in plan european etc.Printre lucrurile pe care nu le-au mentionat se numara schema exacta de crestere a ponderii salariului minim in cel mediu pana la 60%: cuantumul anual, daca va fi in procente sau nominal etc.De asemenea, toti actorii implicati ar trebui sa discute despre toate posibilele implicatii. Dupa cum se observa, cresterea salariului minim vine la pachet cu cresterea darilor la stat. Iar daca nu se anunta din timp sau avansul e prea brusc, companiile nu au cum sa se pregateasca, iar acest lucru ar putea duce la concedieri, falimente sau la trecerea la plata "la negru".Reamintim ca cei mai multi angajati platiti cu salariul minim se gasesc in industria textila, cea de incaltaminte, hoteluri si restaurante.O alta consecinta a cresterii salariului minim este micsorarea clasei de mijloc din Romania, despre care puteti citi mai multe AICI Nu in ultimul rand, daca salariul mediu creste, atunci ar creste si cel minim - iata un alt aspect care trebuie luat in calcul, pentru ca trebuie stabilit care va fi reperul in ceea ce priveste suma si perioada de timp (se va lua in calcul o medie anuala, sau o anumita luna din an, ori va creste in fiecare luna - iata niste lucruri care trebuie lamurite si stabilite in conformitate cu nevoile si puterea financiara a tuturor actorilor implicati).Ramane de vazut cum va fi gestionata aceasta propunere la nivel national, dar si european, unde discutiile sunt in toi.