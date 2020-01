Salariul minim european: Cat ar fi in Romania dupa propunerea actuala. Comparatia cu alte state

Ce propunere exista deocamdata pentru formula de calcul a salariului minim european?

Calcule pe salariul minim european

Austria

Belgia

Bulgaria

Cehia

Cipru

Croatia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franta

Germania

Grecia

Ungaria

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Polonia

Portugalia

Regatul Unit al Marii Britanii

Romania

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Olanda

Riscurile cresterii salariului minim

"Presedinta von der Leyen si-a exprimat dorinta ca fiecare lucrator din Uniunea noastra sa aiba un salariu minim echitabil care sa ii permita un trai decent, indiferent de locul in care lucreaza. Comisia lanseaza astazi o prima etapa a consultarii cu partenerii sociali - intreprinderile si sindicatele - cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucratorii din UE. Comisia adopta in prezent o postura de ascultare: vrem sa stim daca partenerii sociali sunt de parere ca este necesara actiunea la nivelul UE si, in caz afirmativ, daca doresc sa o negocieze intre ei", se arata in comunicatul Comisiei din 14 ianuarie Institutia mai arata ca nu va exista un salariu minim universal, iar orice potentiala propunere va reflecta traditiile nationale, indiferent daca acestea constau in contracte colective de munca sau in dispozitii juridice."Unele tari au deja in vigoare sisteme excelente. Comisia doreste sa se asigure ca toate sistemele sunt adecvate, acopera suficiente persoane, prevad o consultare aprofundata a partenerilor sociali si dispun de un mecanism de actualizare corespunzator. Justitia sociala este fundamentul economiei sociale de piata europene si se afla in centrul Uniunii noastre. Ea sta la baza ideii ca echitatea sociala si prosperitatea sunt pietrele de temelie pentru construirea unei societati reziliente cu cele mai inalte standarde de bunastare din lume.A venit momentul pentru o schimbare. Schimbarile climatice si degradarea mediului ne vor impune sa ne adaptam economia, industria, modul in care calatorim si muncim, ceea ce cumparam si ceea ce mancam. Se preconizeaza ca numai inteligenta artificiala si robotica vor crea aproape 60 de milioane de locuri de munca noi in intreaga lume in urmatorii cinci ani, in timp ce multe locuri de munca se vor schimba sau chiar vor disparea. Demografia Europei este in schimbare; in prezent traim o viata mai lunga si mai sanatoasa, datorita progreselor in domeniul medicinei si al sanatatii publice", potrivit sursei citate.Daca va fi adoptata, masura ar avea impact in doua moduri. Pe de o parte, ar impune un salariu minim tuturor statelor membre (doar 22 de tari au in prezent un salariu minim pe economie - exceptie fac Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia). Pe de alta parte, ar schimba modul in care se stabileste: in loc sa fie decis de guvern, salariul minim ar urma sa fie calculat ca(aceasta este formula luata deocamdata in calcul).Nordicii, cu venituri mari, se opun acestei masuri si sustin ca le-ar strica mecanismul de recompensare a angajatilor, care functioneaza foarte bine. In tarile respective, la fel ca in Austria, salariul minim nu e stabilit de stat la nivelul intregii economii, ci pe fiecare ramura in parte, in urma unor negocieri colective intre sindicate si patroni. Ramane de vazut cum vor decurge negocierile, avand in vedere ca sefa Comisiei Europene s-a declarat deschisa la dialog.Vom vedea, in continuare, care este salariul minim net in statele UE in prezent si cum arata calculele pe formula propusa de Comisia Europeana.Salariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 2.644 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.586 euroSalariu minim in prezent: 1.216 euroSalariu mediu: 2.170 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.302 euroSalariu minim in prezent: 242 euro (echivalent)Salariu mediu: 508 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 305 euroSalariu minim in prezent: 485 euro (echivalent)Salariu mediu: 1.005 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 603 euroSalariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 1.658 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 995 euroSalariu minim in prezent: 437 euro (echivalent)Salariu mediu: 872 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 523 euroSalariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 3.263 euro (echivalent)Salariu minim calculat dupa formula CE: 1.958 de euroSalariu minim in prezent: 546 euroSalariu mediu: 1.193 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 716 euroSalariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 2.509 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.505 euroSalariu minim in prezent: 1.386 euroSalariu mediu: 2.225 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.335 euroSalariu minim in prezent: 1.155 euroSalariu mediu: 2.439 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.463 euroSalariu minim in prezent: 546 euroSalariu mediu: 890 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 534 euroSalariu minim in prezent: 325 euro (echivalent)Salariu mediu: 729 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 437 euroSalariu minim in prezent: 1.509 euroSalariu mediu: 3.665 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 2.199 euroSalariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 1.878 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.126 euroSalariu minim in prezent: 366 euroSalariu mediu: 801 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 641 euroSalariu minim in prezent: 437 euroSalariu mediu: 834 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 500 euroSalariu minim in prezent: 1.738 euroSalariu mediu: 3.416 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 2.050 euroSalariu minim in prezent: 571 euroSalariu mediu: 1.021 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 613 euroSalariu minim in prezent: 440 euro (echivalent)Salariu mediu: 952 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 571 euroSalariu minim in prezent: 635 euroSalariu mediu: 970 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 582 euroSalariu minim in prezent: 1.263 euroSalariu mediu: 2.583 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.550 euroSalariu minim in prezent: 283 euro (echivalent)Salariu mediu: 667 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 400 euroSalariu minim in prezent: 480 euroSalariu mediu: 1.024 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 614 euroSalariu minim in prezent: 625 euroSalariu mediu: 1.234 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 740 euroSalariu minim in prezent: 900 de euroSalariu mediu: 1.806 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.084Salariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 2.458 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.475 euroSalariu minim in prezent: nu areSalariu mediu: 2.152 euroSalariu minim calculat dupa formula CE: 1.291 euroMarea majoritate a statelor membre care au in prezent salariu minim ar beneficia de cresterea acestuia dupa formula de calcul a CE, exceptie facand doar Franta, Grecia, Portugalia.In Romania, in moneda nationala, salariul minim net actual este in valoare de 2.230 de lei brut si 1.346 de lei net (si mai mare doar pentru anumite categorii). Potrivit INS , salariul mediu lunar a fost in octombrie 2019 in valoare de 5.196 de lei brut si 3.179 net.Aplicand formula CE, salariul minim european ar veni in tara noastra in valoare de 3.117 de lei brut si 1.838 de lei net.Dupa cum se observa, cresterea salariului minim vine la pachet cu cresterea darilor la stat. Iar daca nu se anunta din timp sau avansul e prea brusc, companiile nu au cum sa se pregateasca, iar acest lucru ar putea duce la concedieri sau la trecerea la plata "la negru". Cei mai multi angajati platiti cu salariul minim se gasesc in industria textila, cea de incaltaminte, hoteluri si restaurante. O alta consecinta a cresterii salariului minim este micsorarea clasei de mijloc din Romania.Sursa date: salariu minim in Europa