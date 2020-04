Acces usor la doctori online in contextul izolarii - gratuit pentru cei peste 50 de ani, pana pe 10 aprilie

Ziare.

Pe masura ce distantarea sociala devine tot mai urgenta, oamenii evita sa iasa din casa, iar spitalele si clinicile sunt cu atat mai mult ocolite.Cadrele medicale, de asemenea, isi doresc sa se protejeze pe cat posibil.Insa ce facem cu problemele de sanatate curente? Nu sunt puse pe pauza din cauza virusului, iar nevoia de a consulta un medic ramane prezenta pentru multi dintre noi.Telemedicina ofera o solutie importanta, astfel oamenii pot discuta online cu un doctor de familie sau un medic de specialitate.Un studiu realizat de American Medical Association in SUA, arata ca 70% din vizitele medicale sunt informationale, in timp ce doar pentru 30% din vizite este nevoie de o consultatie fizica.Astfel, pentru o parte semnificativa din intrebarile medicale se poate evita deplasarea la o clinica.O astfel de solutie exista si in Romania: prin aplicatia Medic Chat se pot obtine sfaturi medicale online de la doctori verificati cu drept de practica.Mai mult decat atat, Medic Chat vine in intampinarea persoanelor vulnerabile:, declaraGratuitatea poate fi accesata pe www.medic.chat prin codul de discountsi este valabila pana pe 10 aprilie, pentru intrebari adresate de catre sau pentru persoane peste 50 de ani.Serviciul functioneaza pe baza de intrebare-raspuns text, iar doctorii raspund in mai putin de 24 de ore.Pentru fiecare doctor sunt prezentate informatii profesionale precum studii, experienta, dar si calificative din partea altor utilizatori.Discutiile prin intermediul aplicatiei sunt confidentiale, cunoscute doar de catre utilizator si medic.In acest moment pe platforma sunt disponibili 100+ de medici din 27 de specialitati, printre care: Medicina de familie, Ginecologie, Dermatologie, Cardiologie, Urologie, ORL, Pediatrie, etc., anunta Emilian.In prezent, aplicatia este folosita pentru sfaturi medicale personalizate, interpretarea analizelor medicale, o a doua opinie, indrumarea pasilor urmatori intr-o problema de sanatate sau informatii despre teste si proceduri medicale.Un alt aspect interesant este sporirea intrebarilor venite din afara tarii, in parte de la romani din diaspora, dar si de la straini, majoritatea doctorilor de pe platforma fiind comfortabili cu a raspune in limba engleza.Fondatorii iau in considerare tot mai mult extinderea start-up-ului la nivel international.Medic Chat a fost infiintat in urma cu trei ani, de catre doi absolventi ai Facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti, care dupa ce si-au continuat studiile in UK, au revenit in tara pentru a lansa acest start-up.Ideea e aparut dintr-o problema personala: cautau solutii online pentru a obtine o a doua opinie medicala.Neexistand inca o astfel de aplicatie in Romania, au ales sa o construiasca.A fost primita cu succes de catre romani, inregistrand cresteri semnificative luna de luna.