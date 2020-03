Afaceri dinamice - o firma de curierat garanteaza succesul intr-o lume mereu grabita

Ziare.

In plus, daca te interesezi din timp, poti accesa chiar fonduri europene pentru un asemenea startup, mai ales daca indeplinesti conditiile de varsta, educatie, mediu de provenienta, apartenenta la o anumita categorie sociala si ai, bineinteles, un plan de afaceri bine pus la punct.Asadar, daca intentionezi sa-ti deschizi o afacere de acest tip, recomandarile de mai jos ti-ar putea fi de ajutor:Iti vei extinde baza de clienti si iti vei dezvolta afacerea intr-un timp record doar daca oferi servicii de cea mai buna calitate, iar acest lucru este imposibil in lipsa unor dotari performante, asta dupa ce rezolvi toata partea birocratica, destul de stufoasa.Vei fi obligat sa iti deschizi o firma specifica, un SRL care sa aiba ca obiect de activitate livrarea de colete, un spatiu de depozitare pentru pachete, cateva vehicule rezistente care sa asigure transportul, eventual o duba.Daca nu dispui de un capital suficient de mare si daca, la inceput, ai in portofoliu doar clienti care doresc livrarea de colete mici dintr-un loc in altul al orasului, intr-un timp rapid, ai putea sa te gandesti sa pornesti de la un business de curierat pe bicicleta.Nu numai ca vei proteja mediul inconjurator, dar vei avea si costuri de achizitie mult mai mici, mai ales daca reusesti sa obtii un discount de la un producator de biciclete.Incearca mai intai sa mizezi pe curierat simplu, nisat; de exemplu, sa asiguri distributia unor pachete de carti de la o editura pe raza unui oras mare, acolo unde cererea de carte este mare.Inainte de a te aventura in transport de marfuri international, incepe cu ceva simplu, avand unul-doi angajati pe langa tine.Pentru a forma o echipa bine sudata, investeste in formarea angajatilor, ofera-le un salariu atractiv, bonusuri si eventual un curs de formare.Pentru ca activitatea de coletarie presupune munca de teren, vei avea neaparat nevoie de imprimante portabile si etichete autocolante pentru a eficientiza procesul de relationare cu clientii.Daca mizezi pe ideea de curierat pe bicicleta, incearca sa inchei contracte fie cu un restaurant care ofera clientilor si posibilitatea de a comanda mancare la domiciliu, fie cu o farmacie care trimite de urgenta medicamente celor care nu se pot deplasa (batrani, persoane imobilizate, pacienti aflati in perioada de recuperare).Inca din faza preliminara, este primordial sa investesti in promovare. Inainte de toate, alege un nume usor de retinut, un logo reprezentativ, un slogan care sa descrie ceea ce faci.Investeste in crearea unui site, eventual cu o interfata dinamica, promoveaza-ti afacerea prin intermediul retelelor de socializare, prin cunoscuti care te vor recomanda altora si nu ezita sa mergi personal sa-ti prezinti afacerea potentialilor clienti (restaurante, edituri).