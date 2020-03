Ajutam si ajutati! Servicii in conditii de maxima siguranta oferite tuturor celor izolati sau carantinati

Ziare.

com

Astfel a aparut in ultimele zile VIP-CONCIERGE, un serviciu care nu isi propune doar sa ajute in schimbul unui abonament lunar, ci si sa multiplice acest ajutor in mod GRATUIT catre alti 7 varstnici ori familii de varstnici aflati in imposibilitatea de a-si procura de mancare si medicamente.Echipa care se ocupa de acest nou serviciu este compusa din organizatori de evenimente, voluntari - multi dintre ei studenti cu care in conditii normale va intalniti la concerte, evenimente de street food si va zambesc si sustin cu orice ati avea nevoie.Asistenta este asiguratapentru orice tip de serviciu.Puteti apela direct la numarul de telefon 0735.444.422 pentru a afla detalii despre abonament. La acelasi numar pot apela si persoanele varstnice care au nevoie de sprijin in aceasta perioada.De asemenea, daca va aflati in afara tarii, va puteti asigura ca cei ramasi acasa sunt in siguranta si nu le lipeste nimic.- Cumparaturi alimente si medicamente, precum si livrarea acestora - personalul fiind dotat cu echipament de protectie- Reparatii casnice in regim de urgenta (instalatii, electrice, cablu etc.) - personalul fiind dotat cu echipament de protectie- Menaj casnic - personalul fiind dotat cu echipament de protectie- Transport cu limuzinele Mercedes ale partenerului Alpha Cab, fiecare masina urmand sa treca printr-un proces complet de dezinfectie, dupa fiecare transport- Servicii Securitate- Suport IT (online si offline) personal specializat de interventie utilat cu echipament de protectie- Obtinere de documente din partea institutiilor statului, care vor avea un program exceptional in aceasta perioada- Putem asigura deplasarea unui notar la domiciliul dumneavoastra, pentru imputernicirea unui reprezentant al nostru, in vederea reprezentarii in relatia cu autoritatile- Asistenta veterinara, inclusiv achizitionarea hranei si plimbarea animalului de companie- Transportarea catre locatii in aer liber, izolate, pentru un minim de relaxare- Dezinfectia autoturismului personal, alimentare cu carburant, prelungire ITP, service etc.- Verificare status - personalul nostru poate verifica de exemplu starea unor lucrari de constructii pe santiere prin transmiterea video live de la fata locului, dar si altor obiective de interes (lucrari agricole, starea unor sedii, mistery shopping etc.)- Servicii de cosmetica la domiciliu cu personal de asemenea securizat.Personalul care intra in contact cu dumneavoasta va respecta urmatoarele conditii:- Nu se apropie la mai putin de 2 metri de dumneavoastra- Monitorizarea si testarea zilnica a starii de sanatate- Este echipat cu: combinezon complet, botosei - protectii pentru incaltaminte, manusi, masca de protective si viziera.Costul unui abonament lunar este de 700 euro, iar prestatorul se angajeaza ca va returna contravalorea serviciilor neprestate in cazul intreruperii situatiei de urgenta.Aveti o persoana dedicata non-stop telefonic. Aceasta, la randul ei, este in legatura cu toti furnizorii nostri de servicii."Cu o experinta de 20 de ani in industria evenimentelor si organizatori ai unor evenimente precum Salonul Auto-Moto, Revelion la Palat, Wine and Street Food Festival, Salonul Imobiliar, Mariage Fest si Furnozori oficiali ai Casei Regale a Romaniei, dar si a catorva mii de nunti de anvergura, ne-am trezit brusc fara obiectul muncii. Credem insa ca ne putem face utili cu acest proiect, pentru ca acesta are doua directii. Pe de-o parte, pentru cei mai norocosi, care isi permit sa plateasca un abonament de 700 Eu pe luna, noi ne obligam sa-i rasfatam. Si cine s-ar pricepe mai bine ca noi sa rasfete clientii?Stim ca miresele sunt tratate precum o printesa in ziua nuntii lor. In plus, fiind si Furmizorii oficiali ai Casei Regale a Romaniei, pentru calitatea inalta a serviciilor noastre furnizate catre Casa Regala, tot acest rasfat se relizaeaza cu o echipa profesionista si experimentata, precum si echipata la propiu si la figurat cu echipament ulta sigur. Pe de alta parte, odata ce realizam aceste servicii, ne bucuram sa putem ajuta pentru fiecare abonat alte 7 familii de varstnici aflate la nevoie.Datoria mea este inspirata de mesajul comandantului de zbor care ne invata ca intai sa ne punem noi masca de oxigen si abia mai apoi copilului din brate." declara antreprenorul Alin Caraman, initiatorul acestui proiect.