Antreprenoriat la indemana

Total Gama comercializeaza pungi personalizate , prin care brandul ajunge - cu bani putini - la mii de oameni. Castigati expunere si va faceti reclama fara a apela (inca) la alte mijloace cu mult mai costisitoare.Fie ca vreti sa dati o sansa propriilor hobby-uri investind in dezvoltarea unei afaceri care sa va puna in valoare competentele, fie ca veti achizitiona o franciza sau veti duce mai departe o afacere de familie, pentru a intra in lumea antreprenoriatului promovarea afacerii este un element esential. Promovarea prin pungi personalizate e cea mai ieftina si la indemana cale.In studiul citat la inceputul acestui articol, se mai vede ca - daca ar lua decizia de a porni propriul business, cei mai multi dintre romani (36,75%) ar alege sa il construiasca de la zero.Asadar, fie ca doriti sa lansati pe piata, de la zero, o noua retea de supermarketuri, de fast-food sau covrigarii, ori alt business, societatea Total Gama va poate face cunoscut brandul prin oferta pe care o are de pungi personalizate si va poate consilia pe parcursul realizarii acestor "vehicule" de promovare, cu privire la alegerea design-ului imprimat, a modelului de sacosa, a dimensiunii si grosimii etc.Total Gama S.R.L. pune la dispozitie simulari ale machetei grafice inainte de fiecare comanda de pungi personalizate iar grafica pentru imprimarea acestor pungi personalizate este gratuita pentru toate comenzile. Aceste pungi personalizate Total Gama Prod SRL se pot produce in diferite dimensiuni si formate (maiou si banana), cu pana la sase culori.Pe de alta parte, brandul dumneavoastra poate lasa o impresie puternica daca transmiteti un mesaj memorabil prin cuvinte ori imagini tiparite pe aceste pungi personalizate. Importanta pe care aceste pungi personalizate o au in promovare a dus chiar la introducerea unui nou termen in publicitate - anume acela de "bagvertising".Cu ajutorul unor pungi personalizate, se castiga mai mult decat expunere si informare. In primul rand se mentine o relatie mai apropiata cu clientii carora li se transmit cu usurinta date despre noile produse, campanii de fidelizare sau alte servicii.Asadar, daca tocmai v-ati deschis un magazin si sunteti la inceput de drum, atunci cu siguranta ca bugetul de promovare este foarte strans si este dificil sa investiti Intr-o campanie de publicitate complexa. Promovarea prin pungile personalizate e un ajutor de baza in aceste situatii.Pentru a sti ce e mai bine de ales pentru tipul de afacere pe care il conduceti, Total Gama Prod SRL. va prezinta tipurile de pungi pe care le personalizeaza Pungi plastic tip maiou. Le intalnim (zilnic) in orice magazin intram. De la buticurile de cartier la cele mai fancy lanturi de magazine fie ele supermarketuri, farmacii sau outlet-uri de haine. Acest tip de pungi este foarte popular pentru ca ofera o solutie simpla si accesibila celor ce isi doresc sa ofere produsele frumos ambalate.Pentru cei care doresc sa se diferentieze de alte magazine de profil prin personalizarea acestora. In plus, prin pungile personalizate, retailerii isi construiesc in mod direct si independent si o relatie mai apropiata cu clientii. Un bonus valoros in batalia pentru fidelizarea acestora.Pungi personalizate tip banana. Pe acestea le gasim cel mai des in mall-uri si in magazine ce comercializeaza produse cu un volum mai crescut si cu o greutate putin mai ridicata - produse IT, jucarii, unele articole de bricolaj, decoratiuni interioare, samd. Bineinteles, nu numai rezistenta lor ridicata le face preferate de multi comercianti, ci si aspectul mai robust si mai elegant decat cel al pungilor tip maiou. Ca si in cazul altor produse, si alegerea modelului de sacose plastic se face atat in functie de criterii obiective cat si in functie de criterii subiective.Cantitatea minima pentru pungi este 5.000 bucati cu imprimare la 1-2 culori, de 15.000 bucati (pentru modele cu 3 culori), de 20.000 bucati (4 culori), de 25.000 bucati (5 culori) si de 30.000 bucati pentru modele cu 6 culori. Comenzi si cereri de oferta: comenzi@www.pungi-plastic.com.