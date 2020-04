Apel pentru suspendarea drepturilor pasagerilor. 12 state din UE s-au aliat

Ziare.

Romanii care sperau ca vei primi banii inapoi pe biletele de avion pe care nu le-au mai putut folosi din cauza pandemiei, s-ar putea sa nu aiba noroc. 12 state membre ale Uniunii Europene s-au aliat si cer Comisiei Europene sa suspende temporar drepturile pasagerilor.Grupul este condus de Franta si Olanda, carora li s-au alaturat, printre altii, Grecia, Bulgaria, Polonia si Portugalia.Cele 12 tari au trimis o scrisoare la Bruxelles in care cer ca operatorii aerieni sa poata oferi vouchere in schimbul banilor.In scrisoare arata ca in caz contrar, numeroase companii aeriene nu vor supravietui crizei.Numerosi clienti s-au plans ca operatorii aerinei nu vor sa le dea banii inapoi.Printre acestia sunt si Air France si KLM, in ciuda ajutorului de 11 miliarde de euro primit de la guvernele Frantei si Olandei.Comisia Europeana, prin vocea Adinei Valean, comisarul pentru Transporturi, a transmis, marti, ca voucherele pentru moment nu sunt o alternativa, potrivit legislatiei europene, iar pentru a deveni una, trebuie mai intai sa fie mai atractive.La randul ei, Organizatia Europeana a Consumatorilor, spune ca nu este in sarcina pasagerilor sa salveze companiile aeriene.