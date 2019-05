Aplicatia de pontaj iFlow a rezolvat problemele frecvent intalnite in departamentele HR. Peste 1000 de companii s-au inregistrat in aplicatie

Ziare.

com

"Sunt de parere ca este nevoie de digitalizare in companiile romanesti. Ne-am dorit sa facem parte din aceasta schimbare si am creat o aplicatie de pontaj utila tuturor companiilor, indiferent de numarul de angajati sau de domeniul de activitate. Zilnic primim feedback valoros de la utilizatorii iFlow si implementam noi solutii pentru a simplifica cat mai mult munca cu administrarea de personal. Si noi folosim aplicatia in cadrul companiei noastre si pot spune ca pontajul nu a fost vreodata mai usor", spune Radu O. - co-fondator iFlow.- Cu iFlow construiesti programul de lucru pe orice interval de timp: 12/24, pe schimburi si ture de munca, inegal sau partial. Aplicatia preia programul de lucru creat si calculeaza automat foaia de pontaj.- Se potriveste oricarei companii deoarece are un panou de optiuni de unde poti selecta ce vrei sa se calculeze automat in foaia de pontaj. Exemple de calcule automate: ore de noapte la program normal, in weekend sau in zi de sarbatoare, ore suplimentare la program normal, in weekend sau in zi de sarbatoare etc.- pastrezi evidenta concediilor simplu si rapid in iFlow. Poti adauga chiar si zilele de concediu ramase din anul anterior. De asemenea, ai optiunea de a crea propriile categorii de evenimente. iFlow este cea mai flexibila aplicatie de pontaj.- iFlow iti pune la dispozitie o serie de rapoarte care se completeaza automat in fiecare luna, in functie de activitatea din aplicatie. Exemple de rapoarte: Tichete de masa (se calculeaza automat numarul de tichete pe care trebuie sa le oferi fiecarui angajat), Ore suplimentare si invoiri, Concedii de odihna si medicale, Pontaj, Angajati.- iFlow iti pune la dispozitie 3 tipuri de utilizatori: admin (acces total), lider de echipa (acces in echipa pe care o coordoneaza), membru de echipa (acces la profilul sau) . In felul acesta, respecti ierarhia organizationala din companie.- ai la dispozitie cele mai uzuale cereri si adeverinte pentru angajati, completate automat cu datele companiei si ale angajatilor.- in acest loc ai o vedere clara asupra angajatilor, echipelor si evenimentelor adaugate de acestia.- iFlow este compatibila cu orice sistem de operare. De asemenea, o poti accesa de pe orice telefon sau tableta cu acces la internet, fara a fi nevoie sa o instalezi. Daca doresti sa si descarci aplicatia, se poate gasi in Google Play."Aplicatia iFlow ne ajuta foarte mult in organizarea programului de munca al salariatilor, mai ales dupa ultimele modificari. Usor, rapid, eficient" - Veronica N., Vas Auto Glass Ploiesti SRL"In primul rand, as dori sa ii felicit pe cei din spatele aplicatiei iFlow. Fiind o companie mare, noi suntem in plin proces de implementare a aplicatiei. Momentan avem introdusi in jur de 350 de utilizatori. Rezultatele obtinute pana in prezent folosind iFlow sunt mai mult decat satisfacatoare. Descarcarea pontajelor este doar la un click distanta, ceea ce face aplicatia extrem de usor de folosit chiar si pentru cei care nu sunt familiarizati cu utilizarea tehnologiei. Suntem incantati si nerabdatori pentru ceea ce va urma!" - Elit SRL"Foarte buna si intuitiva aplicatia celor de la IFlow. Sistemul de raportare este de un real ajutor, iar faptul ca toata echipa are acces la aceasta aplicatie este un plus" - Andrei S.", Edymax SRL"Sunt foarte incantata si multumita de acest program, m-a ajutat foarte mult in contabilitate si la a tine evidenta angajatilor pentru programul de munca. Sunteti o echipa minunata, care incearca sa faca ceva deosebit, multa bafta in continuare si mult succes. Pur si simplu ador iFlow" - Lavinia Maria B., Freead ConstructEchipa iFlow planuieste ca pana la finalul anului 2019, sa integreze in cadrul aplicatiei un software de pontaj pe baza de cartela. Alatura-te comunitatii iFlow si simplifica-ti munca cu administrarea personalului si a timpului de munca. Dureaza mai putin de 1 minut sa-ti creezi un cont nou. Inregistrarea este 100% gratuita. Daca ai nevoie de ajutor sau de informatii suplimentare, scrie un e-mail echipei iFlow la: contact@iflow.ro