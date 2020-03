Atu Tech sprijina instalatorii de sisteme de securitate si supraveghere video sa lucreze in continuare in siguranta, facilitandu-le comenzi de montare, printr-o aplicatie recent lansata

Ziare.

In urma unei investitii de 30.000 de euro, Atu Tech a dezvoltat o aplicatie mobila ce le permite instalatorilor sa vada in orice moment ce lucrari de instalare sunt disponibile, sa intre in dialog cu clientii si sa avanseze oferte pentru realizarea lucrarilor de montare a echipamentelor., spune(a2t.ro).Mai mult, Atu Tech instruieste partenerii instalatori sa aplice toate normele de igiena si preventie impuse de autoritati.Anul trecut, Atu Tech a directionat aproape 3.000 de lucrari catre reteaua de instalatori si vizeaza, pentru 2020, extinderea retelei de parteneri pentru a putea raspunde unui numar in crestere de solicitari din partea clientilor pentru lucrari de instalare si mentenanta.In acest an, procesul de imbunatatire a aplicatiei se axeaza pe eficientizarea legaturii dintre client si instalator, cu accent pe rapiditatea executiei lucrarii, pe calitatea serviciilor prestate de reteaua de instalatori si pe feedback-ul de la clienti si de la parteneri., mai spune Sorin Felea, mentionand ca, in contextul crizei medicale, Atu Tech respecta toate normele de igiena si preventie impuse de autoritati.Aplicatia mobila Atu Tech poate fi descarcata atat din App Store , cat si din Google Play Atu Tech (a2t.ro) este cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, potrivit cifrei de afaceri.Compania, infiintata in 2011, are sediul in Sibiu si a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 9 milioane de euro.Magazinul online a2t.ro comercializeaza peste 4.000 produse, din categorii precum sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma, control acces, automatizari porti, interfoane si videointerfoane, sisteme anti incendiu si de sonorizare, instalatii electrice, retele si telefonie etc.Atu Tech dispune de o retea de peste 600 de instalatori parteneri, prin care poate oferi astfel de servicii la nivel national.