Autocunoasterea, secretul performantei si al leadershipului personal

Stim ca esti parte a unei generatii, dar mai stim ca esti unic. Au gandit LEADERS Explore, ca programul de leadership care sa iti raspunda la intrebarea "cine sunt eu?".Cu o experienta de invatare de 20 de ani alaturi de cei 30 mii de absolventi, ti-au pregatit doua luni de autocunoastere, autodepasire, testare a limitelor si accesul la o comunitate unita, din care vei face si tu parte.- 36 de ore de training, in care vei descoperi importanta valorilor personale, stilurile de comunicare conform DISC, roluri in echipa si vei avea ocazia sa lucrezi cu alti 70 de tineri cu care impartasesti aceleasi aspiratii.- 10 proiecte in comunitate gandite si implementate de voi cu sprijinul unui mentor.- Explorare individuala prin intermediul testelor psihometrice, temelor si challenge-urilor date de traineri specializati.- O Biblioteca Vie, in care vei avea oportunitatea sa discuti cu profesionisti din diverse domenii despre brandingul personal si cum poti sa-ti construiesti/ mentii imaginea in functie de domeniu.- Vei avea ocazia sa cunosti povestile de viata a 4 lideri care iti vor impartasi din experienta lor personala si profesionala.Iar la final iti poti lua prima certificare de leadership personal, Knowing yourself, oferita de Fundatia LEADERS, organizatie cu peste 20 de ani in dezvoltarea de programe de leadership.Certificarea iti va fi utila si atunci cand vei aplica la un job, nu doar fizic, ci te va ajuta sa fii cel care se remarca.Primul pas pentru a iesi din zona de confort, este sa aplici pana pe 11 martie la LEADERS Explore. Te suna ei pentru a avea un interviu telefonic si apoi incepe explorarea. Participarea este gratuita, dar se realizeaza pe baza de selectie.Daca vrei sa aflii cum a fost anul trecut, intra aici: https://vimeo.com/395699130 Viziteaza-i, afla mai multe si aplica pe leaders.ro/explore