Beneficiile extrasalariale: cum alegi cea mai buna oferta de munca

De fapt, in prezent, potrivit specialistilor, tendinta este ca aceia care isi cauta un loc de munca sa prefere companiile care ofera, pe langa salariu, bonusuri si beneficii atractive.Unele dintre aceste beneficii, desi nu sunt esentiale, pot inclina balanta suficient de mult in favoarea unei oferte de munca.De exemplu, voucherele de vacanta pot fi o ocazie pentru un angajator de a le arata salariatilor ca sustine echilibrul intre viata profesionala si cea personala.Angajatii pot sa-si achizitioneze servicii turistice cu ajutorul acestor tichete, iar compania va avea o echipa mult mai motivata.Gustarile, cafeaua sau chiar mesele gratuite pot fi un alt beneficiu extrasalarial care se poate dovedi important in luarea unei decizii, precum si alte facilitati de care angajatul poate beneficia la locul de munca, de exemplu, o camera de odihna ori masaj.Abonamentele la centre sportive si ore de activitate fizica se numara printre beneficiile curente oferite mai ales in companiile mari si foarte mari. Cu un astfel de avantaj, poti creste nivelul de energie si poti imbunatati tonusul si starea de sanatate a angajatilor.Angajatorii din marile orase mai pot oferi subventionarea transportului, fie prin diverse reduceri pentru abonamente, ori prin optiunea de carpooling.Nu in ultimul rand, companiile de retail sau furnizoare de diverse servicii pot oferi angajatilor diverse reduceri si rambursari.Specialistii in resurse umane nu recomanda abordarea subiectului la primul interviu, mai ales daca acesta consta intr-o scurta conversatie telefonica.Motivul este acela ca persoana care se ocupa de recrutare ar putea crede ca acesta este singurul criteriu in cautarea unui loc de munca.Insa, daca persoana care se ocupa de interviu abordeaza acest subiect, poti sa profiti de ocazie pentru a pune cateva intrebari generale, cum ar fi, de exemplu, daca toti angajatii companiei beneficiaza de abonamente pentru servicii medicale.Trebuie sa mai stii ca, dupa ce persoana care recruteaza ti-a facut o oferta de angajare, aceasta se asteapta ca tu sa pui intrebari privind beneficiile extrasalariale.Majoritatea companiilor ofera urmatoarele doua tipuri de beneficii standard: asistenta medicala si pensie privata.Asistenta medicala consta in oferirea fie a unei asigurari, fie a unui abonament pentru servicii in domeniu.Membrii familiei pot sa fie luati in considerare, unele companii oferind abonamente pentru servicii medicale dedicate copiilor si chiar si pentru partenerul de viata.In ceea ce priveste pensiile private, acestea sunt un beneficiu extrasalarial util la varsta pensionarii. De obicei, sumele cu care se contribuie la aceste pensii private sunt scutite de la plata impozitului pe venitul din salarii, daca nu depasesc un anumit prag.Poti vedea, de exemplu, daca angajatorul isi manifesta sprijinul pentru echilibrul intre viata profesionala si personala ale salariatilor.Poate fi vorba despre un orar flexibil, munca de acasa sau despre reducerea numarului de ore lucrate saptamanal. Unele companii au programe prin care sprijina noii parinti oferind mai multe zile libere, in plus fata de cele asigurate prin lege.De asemenea, pentru a incuraja angajatii sa se perfectioneze, unele companii ofera sesiuni ori cursuri de formare sau dezvoltare profesionala. Aceasta poate fi o oportunitate de a-ti dezvolta si extinde cunostintele si perspectivele, avand mai multe sanse de a urca pe scara ierarhica.Un alt beneficiu care te poate ajuta in luarea unei decizii este concediul acordat in situatii exceptionale grave, de exemplu, decesul unui membru al familiei ori o boala cronica.Salariatul poate sa absenteze fara a-si pierde locul de munca, iar compania poate decide daca acest concediu este sau nu platit si daca sunt mentinute beneficii de baza, precum asigurarea medicala.Unele companii au pus la punct un program de asistenta a angajatilor care au probleme personale ce le-ar putea afecta responsabilitatile si nivelul de productivitate.Mai precis, aceste programe pun profesionisti calificati la dispozitia angajatilor care se confrunta cu situatii dificile, precum dependenta de alcool ori droguri sau depresie, iar serviciile sunt confidentiale.Inainte de a lua o decizie, cantareste cu atentie beneficiile extrasalariale, de exemplu, daca programele de servicii medicale ori pensia privata acopera cu adevarat nevoile tale. Sau poate ai nevoie de un program de lucru flexibil, pentru ca ai copii mici.Ori poate ti-ar fi util un curs de perfectionare intr-un anumit domeniu. Este posibil ca unele dintre aceste avantaje sa nu fie o prioritate pentru tine. Dupa ce vei analiza toate aceste chestiuni, vei fi in masura sa evaluezi oferta de munca in ansamblul sau si vei putea lua o decizie.