BEST DISTRIBUTION furnizeaza o gama variata de produse pentru curatenie si igienizare profesionala HoReCa

Ziare.

com

Produsele de curatenie sunt esentiale pentru mentinerea igienei locurilor comerciale. In general, clientii aleg sa isi petreaca timpul liber in locuri placute, curate, iar ignorarea aspectului igienic ar distruge intr-adevar reputatia unitatii indiferent ca este vorba de un restaurant sau de un hotel.Produsele de igienizare premium pentru mediul HoReCa ajuta la pastrarea curateniei si indepartarea germenilor, atragand clientii si sporind vanzarile si veniturile.Restaurantele, cafenelele, cofetariile, fast food-urile, hotelurile, pensiunile, motelurile sunt in general locuri cu trafic ridicat si trebuie sa foloseasca produse de curatare de inalta calitate.Chiar daca piata este suprasaturata de o gama larga de astfel de produse, unul dintre partenerii de baza ai restaurantelor, unitatilor de cazare si ai firmelor de catering este compania Best Distribution SRL.Firma activeaza in domeniul distributiei de detergenti profesionali , saci menajeri, hartie igienica, role industriale, prosoape pliate, role medicale, mopuri, maturi si perii pentru pardoseala, dispensere pentru hartie si sapun, bureti vase, lavete, detergenti si degresanti, aspiratoare silentioase si produse de cosmetica hoteliera.Compania este una in plina dezvoltare si pune la dispozitia clientilor produse la cel mai bun raport calitate pret. Oferta de articole este una competitiva si variata, completata frecvent cu produse noi in functie de cerintele pietei.Compania isi distribuie produsele prin intermediul magazinului online ServeteledeHartie.ro. Astfel, clientii pot achizitiona cu usurinta ce au nevoie, produsele fiind doar la un click distanta fata de ei.Toate comenzile se livreaza la locul dorit intr-un timp foarte scurt prin intermediul firmelor de curierat sau prin livrare prin echipa proprie de distributie iar comenzile de pe raza judetelor Suceava, Neamt, Iasi, Botosani si Vaslui se livreaza gratuit, indiferent de valoarea facturata.Comenzile aferente celorlalte judete din tara trebuie sa insumeze valoarea de 500 lei pentru a putea fi livrate tot in mod gratuit. Totusi, valoarea minima a comenzii este de 200 lei pentru a putea fi transportata.Clientii care ating plafonul de 500 lei primesc din partea companiei distribuitoare de produse curatenie HoReCa anumite reduceri, promotii, posibilitatea de a negocia preturile dar si flexibilitate la termenele de plata.Daca esti o persoana juridica, activezi in mediul HoReCa si ai nevoie de produse de curatare si igiena profesionale, acceseaza magazinul online www.serveteledehartie.ro pentru a consulta intreaga oferta de produse disponibile.