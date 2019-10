Bitdefender: 6 din 10 firme au suferit o bresa de securitate in ultimii trei ani

Ziare.

com

Ponderea companiilor care s-au confruntat cu incidente in primele sase luni din 2019 este de un sfert, fata de 32% pentru intreg anul trecut.Peste jumatate dintre specialistii in securitate IT sunt ingrijorati in legatura cu nivelul de pregatire in ansamblu al companiei de a face fata unui atac global, deloc de mirare cat timp 57% spun ca tocmai managementul respecta cel mai putin politica de securitate informatica.Cel mai adesea, directorii sunt reticenti la politicile de securitate IT, incercand fie sa le intarzie sau sa nu le respecte dupa ce intra in vigoare intrucat se considera exceptati de la reguli.In plus, o treime dintre respondenti au constatat ca angajatilor din companiile in care lucreaza le lipsesc cunostinte de baza de securitate informatica.De aceea, 49% dintre respondenti spun ca duc si acasa grijile legate de iminenta unui atac informatic asupra organizatiei, in mare parte din cauza constrangerilor legate de buget si de personalul calificat."Lipsa resurselor este un factor de stres atat de mare incat specialistii in securitate IT au luat in calcul inclusiv sa-si dea demisia. Investitiile insuficiente in securitate sunt principalul obstacol in fata construirii unei posturi mai solide contra atacurilor informatice din ce in ce mai sofisticate. Securitatea slaba e fara indoiala o amenintare importanta pentru orice business", spune Liviu Arsene, specialist in securitate informatica la Bitdefender.Rapiditatea cu care atacurile sunt depistate si izolate este un factor cheie in diminuarea proportiilor unui atac, conform specialistilor in securitate IT chestionati. Unul din trei spune insa ca ar avea nevoie de o saptamana sau chiar mai mult pentru a depista un atac informatic avansat.Consecinte ale unei brese nedepistate pot fi intreruperea activitatii businessului (43%), costurile reputationale (38%) si scaderea vanzarilor (37%), insa ingrijorarea cea mai mare se leaga de pierderea increderii clientilor."Bresele pot afecta ireversibil increderea clientului in bunurile si serviciile oferite de o companie. Exemplele de cazuri reale de brese la competitori pot fi un bun instrument de a initia discutii cu managementul pe tema securitatii informatice si totodata pentru a justifica cheltuieli suplimentare necesare securizarii infrastructurii IT. Directorii de securitate acum pot oferi dovezi concrete managementului ca, fara un buget adecvat, e o chestiune de timp pana cand infrastructura va fi compromisa", mai spune Liviu Arsene.Studiul a fost realizat in iulie 2019 pentru un esantion reprezentativ de peste 6.000 de specialisti in securitate informatica din Europa, SUA si Australia, din companii cu peste 10.000 de angajati.