Astfel specialistii institutiei vor putea sa monitorizeze eficient activitatea firmelor, intrucat datele inregistrate se transmit catre serverul ANAF in timp real.Comerciantii trebuie sa aiba in vedere faptul ca noile case cu jurnal electronic vor transmite, in timp real, informatiile inregistrate la serverele ANAF. Astfel, specialistii ANAF vor putea sa verifice situatia noilor aparate fiscale si sa fie la curent cu activitatea operatorilor economici.In cazul aparatelor fiscale cu jurnal electronic informatiile se transmit lunar, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, date prin intermediul unui formular. Cu ajutorul programului de asistenta de pe site-ul ANAF, aceste fisiere sunt validate si atasate unui fisier PDF.Obligatia dotarii cu aparate fiscale cu jurnal electronic nu se impune operatorilor economici care efectueaza ocazional livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, sau care fac livrari de bunuri catre proprii angajati pentru uzul propriu.Asadar, firmele care au urmatoarele tipuri de activitati nu trebuie sa isi faca nicio grija:- comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie savarsite de catre producatorii agricoli individuali, autorizati in conditiile legii, in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate;- vanzarea ziarelor si a revistelor prin distribuitori specializati, sau operatori economici care comercializeaza exclusiv ziare si reviste;- transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;- activitatile pentru care incasari se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparita conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si gradini zoologice sau gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si nu numai.Desi noile case de marcat cu jurnal electronic utilizeaza internetul, acestea functioneaza si fara sa fie necesara o eventuala conexiune la internet. Sa vedem si cum este posibil este lucru. Ei bine, in timp ce casa de marcat cu jurnal electronic este deconectata de la internet, datele introduse sunt stocate in memoria aparatului si transmise automat in momentul in care are loc reconectarea la internet.Utilizatorii informeaza trebuie sa transmita o notificare in ceea ce priveste urmatoarele:- schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic;- furtul/disparitia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;- instrainarea aparatului de marcat electronic fiscal;- inchiderea punctului de lucru;- lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societatii sau altele, dupa caz;- incetarea activitatii.