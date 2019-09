Ce pasi trebuie sa urmezi pentru un proiect de succes

Ziare.

O fundatie solida pentru afacerea ta este principalul lucru care trebuie sa te preocupe. Pentru a realiza acest lucru, trebuie sa iti identifici clientii si partenerii si sa le intelegi dorintele si asteptarile.Proiectul tau trebuie sa fie bine definit si atat tu, cat si angajatii tai sa cunoasteti ceea ce aveti de facut. Trebuie sa stabilesti obiective foarte clare, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.De asemenea, trebuie sa identifici toate resursele de care ai nevoie, sa definesti rolul fiecaruia dintre oamenii alaturi de care vei lucra si sa-i alegi pe cei mai buni.Daca nu ai un departament de HR, te-ai putea gandi la o posibila colaborare cu o firma de externalizare servicii resurse umane . Vei castiga timp, vei scapa de partea birocratica si iti vei putea concentra toata atentia asupra altor detalii.Succesul unei afaceri depinde si de identificarea oportunitatilor. Este ca un avion - nu iti permiti sa se strice. Asa ca va trebui sa planifici totul in pasi marunti si sa evaluezi in permanenta ceea ce faci. Totul trebuie pus la punct in cel mai mic detaliu, pentru a fi sigur ca vei atrage clientii.Comunicarea este un alt aspect care ar trebui sa te preocupe. Cu cat iti vei transmite cat mai eficient indicatiile, cu atat rezultatele vor fi mai bune.Asigura-te ca te-ai facut inteles de toti cei implicati in proiect, raspunde tuturor intrebarilor pentru ca lucrurile sa fie clare. O comunicare ineficienta ar putea duce la un adevarat dezastru.Managementul riscului este esential in afacerea ta. Pericole exista la tot pasul si trebuie sa le identifici din timp pentru a lua masurile necesare si a progresa. Bineinteles, va trebui sa iti asumi si unele riscuri, dar vei stii la ce sa te astepti, asa ca vei putea gestiona mai bine orice situatie.Cu trecerea timpului, vei dobandi tot mai multa experienta, te vei lovi de probleme similare si vei stii cum sa actionezi. Astfel, riscurile vor scadea.Trebuie sa inveti cate ceva din orice situatie pe care o intampini si sa analizezi componentele afacerii tale. Daca vei face asta, vei putea trage apoi cele mai bune concluzii, iar pe viitor sa nu repeti greselile.Acestea sunt lucrurile de care ar trebui sa tii cont pentru a avea succes cu un proiect.