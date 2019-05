Clinica Hope si-a deschis al treilea sediu

Ziare.

Sanatatea psihica este unul din cele mai importante domenii medicale atat prin nevoia uriasa de servicii, cat si prin efectul pe care bolile psihice il au asupra populatiei si economiei. Prevalenta tulburarilor psihice la nivelul intregii populatii a trecut de 33% iar in curand va atinge 50%. In acest context, dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala complexe devine rapid o necesitate urgenta si o oportunitate de crestere si dezvoltare pentru afacerile din acest domeniu.Clinica Hope este o clinica medicala din Bucuresti dedicata exclusiv sanatatii mintale, avand toate serviciile de psihiatrie si psihoterapie necesare pentru regasirea echilibrului, atat pentru adulti, cat si pentru copii. Infiintata in 2009, Clinica Hope si-a crescut permanent activitatea pornind de la o idee unica in domeniul psihiatriei romanesti: sa ofere pacientilor din Romania programe de tratament cu eficienta dovedita stiintific, implementand toate recomandarile ghidurilor de tratament internationale.Avand o echipa completa de psihiatrii si psihologi, clinica isi urmareste cu perseverenta obiectivele si inoveaza continuu, lansand in ultimii 3 ani nu mai putin de 4 tipuri programe unice de tratament, recomandate de ghidurile internationale, dar care lipseau in Romania.Modelul aplicat de Clinica Hope s-a dovedit o idee de afacere de succes, Clinica evoluand de la un cabinet de consultatii la cele 3 clinici de azi doar din crestere organica, fara investitii externe. Astfel, Clinica a ajuns de la 85.106 ron cifra de afaceri in 2015 la 3.132.574 ron in 2018, avand o crestere anuala de peste 150%. Clinica este infiintata de Dr Gabriella Bondoc, medic psihiatru si psihoterapeut si este in exclusivitate o afacere de familie, Ilie Bondoc alaturandu-se afacerii in 2017. Cu incasari lunare de peste 300.000 ron si peste 3500 de consultatii lunare, anul 2019 pare sa respecte modelul de crestere accelerata de pana acum."A fost necesara deschiderea noului sediu pentru a acoperi cererea de servicii care depasea capacitatea clinicii. Desi am deschis un sediu nou (al doilea) in noiembrie 2017, in decembrie 2018 am fost pusi in situatia de a nu putea sa nu mai avea locuri pentru psihoterapie. Asa ca extinderea, desi planificata pentru 2019, a avut loc mult mai repede", a declarat Ilie Bondoc, Business Manager Clinica Hope.Eforturile de a construi programe complete de tratament au adus clinicii o neasteptata apreciere internationala, Clinica Hope devenind in 2018 singura clinica din Romania care a primit prestigiosul premiu Rose of Paracelsus, decernat de Asociatia Medicala Europeana pentru "Bune practici medicale" - Best Medical Practice.Programele unice ale clinicii atrag pacienti din toata tara si de aceea 2019 va insemna si deschiderea primelor sedii in tara, primul in Craiova si al doilea probabil in Oradea."Planul nostru de dezvoltare presupune sedii francizate in principalele orase din Romania pentru ca nu putem ajuta cu adevarat un pacient din Cluj, care are nevoie de sedinte saptamanale de psihoterapie de exemplu", declara in continuare Ilie Bondoc.Petrecerea de lansare a fost o ocazie pentru profesionistii clinicii de a se bucura de "familia" profesionala din care fac parte si a se bucura impreuna de noul succes dar si a ura bun - venit noilor colegi."Hope este visul meu profesional devenit realitate si ma bucur sa il vad crescand atat de frumos. Pentru mine insa cel mai important aspect este ocazia de a construi un spatiu unde ingrijirea sanatatii psihice sa se faca exact 'cum scrie la carte', un spatiu aproape de idealul profesiei noastre. Daca ceea ce construim aici, la CLINICA HOPE, ii ajuta pe oameni sa se regaseasca si sa se recupeze este cea mai mare satisfactie si reprezinta, pentru mine, adevaratul sens al succesului. Acest succes se datoreaza in mare parte oamenilor extraordinari care fac parte din echipa Hope si pe care sunt onorata sa ii pot numi 'colegii mei'", a declarat la lansare fondatorul Clinicii Hope, Dr Gabriella Bondoc.Suntem siguri ca veti aprecia profesionistii care va vor intampina, de la medicii psihiatrii de adulti sau copii la psihoterapeutii si psihologii care va vor fi alaturi in drumul spre regasirea echilibrului!