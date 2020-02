Consiliul Concurentei a amendat 4 firme cu 3,18 milioane lei pentru trucarea unor licitatii pentru semnalizare rutiera

Ziare.

Astfel, Vesta Investment a fost amendata cu 725.267 lei, Helvespid cu 21.843 lei, Loial Impex a fost sanctionata cu 1,5 milioane lei, iar Girod Semnalizare Rutiera cu 930.795 lei.Investigatia Consiliului Concurentei a vizat atat licitatii publice, organizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sau alti administratori de drumuri (consilii locale, de exemplu), cat si licitatii private, organizate de antreprenorii de lucrari de reabilitare/modernizare/constructie de drumuri publice, care erau obligati sa asigure si semnalizarea rutiera.Astfel, in cadrul investigatiei declansate in anul 2017, autoritatea de concurenta a constatat existenta a doua intelegeri anticoncurentiale, ce au avut ca scop eliminarea concurentei prin coordonarea comportamentului companiilor in cadrul licitatiilor publice si/sau private."Vesta Investment SRL, Helvespid SRL si Loial Impex SRL au facut schimb de informatii sensibile concurential si si-au adaptat comportamentul in contextul participarii la licitatii, fie ca ofertanti individuali, fie ca membri ai unei asocieri, astfel incat sa nu se concureze intre ele. Eliminarea concurentei a condus la atribuirea contractelor pentru indicatoare rutiere si/sau lucrari de marcaje la preturi mai mari, in perioada 2010-2017.De asemenea, in perioada 2009 - 2016, firmele Girod Semnalizare Rutiera SRL si Loial Impex SRL si-au adjudecat contractele la preturi mari deoarece si-au coordonat comportamentul si au depus oferte astfel incat sa nu se concureze la licitatiile (publice sau private) de comercializare a indicatoarelor rutiere", precizeaza autoritatea de concurenta.In cadrul procedurii de clementa, Vesta Investment SRL si Loial Impex SRL au furnizat o serie de documente si informatii ce au avut o contributie semnificativa la probarea faptei si, ulterior, au recunoscut fapta anticoncurentiala, beneficiind, prin urmare, de o reducere a amenzii.De asemenea, Helvespid SRL a recunoscut incalcarea Legii concurentei, fapt ce a condus la reducerea amenzii aplicate acesteia.In perioada investigata, companiile Helvespid SRL si Girod Semnalizare Rutiera SRL furnizau doar indicatoare rutiere, iar Vesta Investment SRL si Loial Impex SRL realizau marcaje rutiere, dar furnizau si indicatoare.Consiliul Concurentei incurajeaza companiile implicate in fapte anticoncurentiale sa contacteze autoritatea de concurenta, in felul acesta, putand beneficia de reduceri substantiale ale amenzilor.