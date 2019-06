Cum dotam camera de hotel cu echipamente profesionale

Ziare.

Pentru ca spatiile sa fie primitoare, un prim aspect esential este reprezentat de alegerea elementelor potrivite pentru pardoseli. Covorasele profesionale reprezinta o necesitate si ar trebui sa se regaseasca in orice tip de spatiu, personal sau profesional. Pentru spatiile hoteliere, pardoselile trebuie dotate cu covoare profesionale pentru hotel , special create pentru unitatile HORECA. Aceastea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare.Pe langa covorasele profesionale, printre cele mai folosite produse sunt dispenserele . Acestea ofera solutii complete si vin intr-o gama extrem de variata, dispensere pentru: hartie igienica, prosoape din hartie, servetele de masa, pentru pungulite de igiena feminina, dozatoare de sapun lichid si dezinfectant si dispensere pentru odorizante ambientale. In functie de dimensiunile spatiului in care sunt instalate, acestea au dimensiuni si capacitati diferite, astfel incat design-ul general sa fie unul placut, aerisit si modern. Mai mult decat atat, dispozitivele pot fi atat manuale, cat si cu automate, fiind actionate cu senzor, pentru o igiena mult mai atenta.O gama extrem de variata de dispensere profesionale si de cea mai inalta calitate pentru camerele de hotel sunt dispenserele Tork. Acestea au utilizari variate si preturi adaptate pentru toate necesitatile. Modelele sunt create pentru a deservi diferite functii, vin in culori diferite, in nuante de negru, alb sau inox si au un aspect foarte modern.Aceste dispensere sunt folosite in intreaga lume si pot fi observate in toate baile moderne din diverse locatii, fie ca este vorba despre un hotel, un restaurant, un aeroport, o benzinarie, un centru comercial sau chiar un spatiu industrial. Aceste produse reprezinta solutii eficiene de a oferi clientilor, angajatilor, oaspetilor sau partenerilor de afaceri o experienta pozitiva in interiorul spatiului intretinut si posibilitatea de a pastra o igiena corecta.Pentru zona toaletei, procesul de curatare a mainilor nu poate fi complet fara un uscator de maini electric profesional. Uscatoarele de maini verticale reprezinta cea mai buna alegere. Acestea sunt realizate din materiale de o calitate superioara, precum inoxul si sunt foarte rezistente si moderne. Cu un design inedit si cu o eficienta incontestabila, echipamentele pentru uscarea mainilor se gasesc atat in varianta cu senzor, cat si in varianta cu actionare automata. Mai mult decat atat, pentru spatiile hoteliere sunt recomandate si uscatoarele profesionale de ultima generatie pentru par.Un alt dispozitiv important in toalete este reprezentat de capacul de toaleta cu sezor sau buton, cu folii de unica folosinta. Capacele de toaleta Sanito Distribution reprezinta solutia ideala pentru igienizarea rapida si eficienta a toaletelor. Prin actionarea senzorului sau a butonului, sistemul ruleaza folia igienica atat cat sa imbrace intreaga suprafata a colacului.Indiferent de tipul spatiului care urmeaza sa fie dotat, alegerea celor mai perfomante produse si solutii pentru curatarea si amenajarea corecta a acestuia sta la baza unei reputatii pozitive.