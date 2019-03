Cum functioneaza tradingul?

Ziare.

Tranzactionarea online a devenit din ce in ce mai populara, dar de cele mai multe ori este complicata in special pentru incepatori. Acest articol isi propune sa raspunda la toate intrebarile pe care le poate avea un trader aspirant.Accesibila tuturor in zilele noastre, activitatea de trading online va atrage probabil si pe dumneavoastra. Cu toate acestea, daca sunteti incepator, probabil ca nu stiti cum sa faceti acest lucru sau de unde sa incepeti. Acest articol isi propune sa raspunda la toate intrebarile pe care un trader aspirant si le poate pune, ca de exemplu:● Ce este tranzactionarea?● Cum functioneaza tranzactionarea online?● Cum sa tranzactionati: pe termen scurt sau lung?● Cum sa va sustineti financiar din tranzactionare?● De ce sa tranzactionati?In primul rand, sa intelegem concret ce este tranzactionarea online. Practic, tranzactionarea pe bursa de valori implica vanzarea sau cumpararea de active pe pietele financiare . Poate fi tranzactionare pe Forex, tranzactionare pe indici bursieri sau chiar cripto trading. Forex si cripto-tranzactionarea sunt printre cele mai populare investitii in randul traderilor independenti.Tranzactionarea online va permite sa efectuati tranzactii de la domiciliu, ca activitate de baza sau secundara, dupa o zi de lucru. Este cel mai adesea vorba de tranzactionare pe cont propriu, adica traderul online isi investeste propriul capital.Este foarte simplu sa incepeti tranzactionarea online; nu aveti nevoie decat de urmatoarele:● Un computer, tableta sau smartphone,● O conexiune la Internet,● O platforma de tranzactionare,● Un broker bursier.Aveti cu siguranta deja un computer, o tableta sau un smartphone, precum si o conexiune la Internet. Tot ce trebuie sa faceti este sa alegeti o platforma si un broker.Platforma cea mai utilizata ramane MetaTrader 4. Robusta, intuitiva si perfect adaptata pentru tranzactionarea Forex (opinie unanima), MT4 face ca tranzactionarea sa fie o practica ideala pentru incepatori.In ceea ce priveste brokerul dvs., trebuie sa va asigurati ca este reglementat de catre ASF sau FCA sau alta autoritate europeana cu reputatie buna.De asemenea, trebuie sa verificati daca ofera instrumentele pe care intentionati sa le tranzactionati si ca ofera traderilor un cont demo pentru a testa cum se tranzactioneaza inainte de a investi bani reali in piete.In tranzactionare, invatarea bazelor tranzactionarii bursiere este esentiala. Sunt disponibile multe cursuri de tranzactionare pe Internet. Daca unele costa, altele sunt gratuite, mai ales cele oferite de brokerul dvs.Trebuie sa stapaniti elementele de baza ale tranzactionarii inainte de a investi pe bursa de valori, in primul rand pentru ca puteti sa va pierdeti intreg capitalul inca din primele minute de practica. In tranzactionarea pe pietele financiare, formarea si instruirea sunt, prin urmare, o necesitate.Odata ce stapaniti principiile de baza ale tradingului, le puteti pune in practica pe un cont demo. Acest cont va permite sa tranzactionati in conditiile reale ale pietei, dar cu un capital fictiv, deci fara sa va asumati niciun risc. Contul demo este, de asemenea, cunoscut sub numele de bursa de valori virtuala sau de tranzactionare de hartie.Odata ce v-ati instruit si aveti suficienta experienta pentru a practica tranzactionarea pe bursa, probabil ca va intrebati acum cum sa faceti sa castigati bani.Trebuie avut in vedere faptul ca in tranzactionare, profitul si pierderea sunt la ordinea zilei. Pentru a maximiza profitul si a minimiza pierderea, iata cinci sfaturi de care sa tineti cont:1. Urmati un curs sau o instruire in trading (opinie unanima),2. Creati si respectati un plan de tranzactionare,3. Gestionati-va bine riscurile,4. Stabiliti obiective corecte,5. Supravegheati-va cu atentie obiectivele.Piata bursiera este acum accesibila tuturor si permite unora sa traiasca din aceasta activitate, motiv pentru care tranzactionarea are inca un viitor promitator. Acesta este totodata si motivul pentru care tranzactionarea este puternic criticata de unii, care o considera o speculatie pura si contrara unor investitii in stil traditional sau pe termen mai lung.