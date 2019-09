Cum iti motivezi angajatii sa obtina rezultatele dorite. 4 solutii utile pentru orice angajator

Ziare.

Ca angajator, ai la indemana numeroase metode ca sa iti motivezi angajatii, iar mai jos iti prezentam cateva dintre cele mai eficiente solutii.Setarea unor obiective nu este suficienta daca angajatii nu inteleg in totalitate ce au de facut. Asigura-te ca faci lucrul acesta inca din prima lor zi de munca, prin derularea unui proces de induction, cu alte cuvinte, de integrare in echipa. Angajatii noi trebuie sa treaca prin fiecare departament, astfel incat sa inteleaga cat mai bine cum functioneaza intreaga companie.Ulterior, poti stabili o etapa de evaluarea a cunostintelor noilor angajati, dar si pentru a afla parerile lor. Comunicarea ar trebuie sa fie, astfel, bidirectionala: tu sa le comunici obiectivele si rolul lor in companie, iar angajatii sa poata veni cu idei si sfaturi, astfel incat sa se simta implicati in activitate.In primul rand, trebuie sa te asiguri ca grila de salarizare se incadreaza in ceea ce ofera si alte companii pentru joburile din acelasi domeniu. Acest lucru te va ajuta nu doar sa iti tii angajatii in companie, ci si sa atragi mai usor oameni calificati. In plus, acestia se vor simti intr-adevar recompensati pentru munca pe care o depun si nu vor aparea frustrari legate de partea salariala.Insa, pe langa salariul de baza, este necesar sa oferi prime si bonusuri pentru performanta si, bineinteles, alte beneficii extrasalariale. Printre cele mai populare astfel de beneficii se numara bonurile de masa gusto pass , mai ales ca sunt avantajoase atat pentru angajator, cat si pentru angajati. Iar in varianta cardului de masa sunt mult mai usor de folosit. Alte beneficii extrasalariale mai pot fi abonamentele medicale sau la sala de fitness, fructele proaspete oferite zilnic sau program de munca flexibil.Ce-i drept, angajatii petrec mai mult timp la birou decat acasa, asa ca spatiul in care muncesc ar trebui sa fie la randul sau primitor si motivant. Intr-un articol publicat de businessnewsdaily.com se arata ca spatiul de lucru influenteaza in mare masura productivitatea si starea de bine a angajatilor. Drept urmare, incearca sa creezi un spatiu in care ei sa vina cu drag in fiecare zi.Ce poti face, mai exact? Asigura-te ca spatiul este aerisit si ca exista suficient loc pentru birouri, iar angajatii nu se simt inghesuiti. Creeaza zone pentru relaxare sau sali retrase unde acestia pot lucra fara sa fie deranjati. Lasa sa intre cat mai multa lumina naturala si decoreaza biroul cu cat mai multe plante. Totodata, incurajeaza un stil de viata sanatos, oferindu-le gustari savuroase.Angajatii care au posibilitatea sa avanseze la locul de munca se vor simti motivati sa ramana in acel loc pentru a acumula cat mai multa experienta. In acelasi timp, faptul ca sunt recompensati cu o promovare pentru munca depusa ii va face sa se simta cu adevarat apreciati, si, in consecinta, sa fie motivati.Iar pentru a incuraja aceste oportunitati de crestere, ofera angajatilor posibilitatea de a participa la traininguri sau diferite cursuri, sa mentoreze angajati noi sau chiar oameni mai vechi din diferite departamente care simt nevoia sa invete lucruri noi. In acest mod, angajatii vor stapani mai bine cunostintele si vor capata mai multa incredere in abilitatile lor.