Cum iti protejezi firma de clientii rau-platnici?

In mediul business-to-business, mai mult de o treime din facturi nu sunt platite la timp. Ce masuri ar trebui sa ia cei care detin un business pentru a incasa banii la timp si cum pot sti care sunt clientii rau-platnici?Firmele care se confrunta cu astfel de probleme ar trebui, mai intai, sa stablileasca termene de plata foarte clare. Firmele au, de asemenea, dreptul sa solicite dobanzi pentru platile intarziate. Problema intarzierii platilor este intalnita mai ales in statele din sudul Uniunii Europene, printre care si Romania, in timp ce in tarile nordice, termenul de plata acceptat este de 30 de zile.O solutie pe care o au furnizorii aflati la inceput de drum este sa ceara plata unuiavans inainte de inceperea activitatii (livrari de bunuri, prestari servicii) . O alta metoda pentru a incasa facturile la timp este monitorizarea permanenta a sumelor de incasat. Nu este insa cea mai comoda abordare, motiv pentru care multe firme apeleaza la un consultant extern pentru a rezolva problemelele legate de neplata la timp a facturilor.Cea mai eficienta metoda pentru a incasa facturile la timp ar putea fi insa alta: evitarea relatiilor comerciale cu clientii rau-platnici. Platforme online precum Confidas ajuta antreprenorii aflati la inceput de drum sa-si cunoasca mai bine clientii si sa reduca riscul comercial.Firmele isi pot adauga clientii in lista companiilor monitorizate si pot inregistra incidente de plata atunci cand un client refuza sa plateasca, alertand astfel si alti furnizori, pot vedea statistici despre facturile neincasate si folosi instrumente pentru recuperarea banilor. Utilizatorii sunt alertati de fiecare data cand intervin schimbari care pot afecta capacitatea de plata a clientilor lor si pot verifica lista clientilor riscanti aflati in baza de date.Dincolo de aceste masuri, firmele trebuie sa fie insa atente si la modul in care comunica cu clientii lor. Sunt situatii in care acestia din urma doar uita sa plateasca. Alteori, sunt neclaritati in contract. Daca o firma a facut insa tot posibilul pentru a evita intarzierea platilor si inca isi asteapta banii, aceasta poate apela la serviciile unei companii de recuperare a creantelor comerciale.