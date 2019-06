Cum sa facem o pompa de caldura sa fie mai eficienta?

Ziare.

com

De multe ori, inainte de a hotari sursa de caldura, alegem solutia de distributie si cum radiatoarele sunt cea mai facila varianta, presupunem ca supradimensionarea lor ne va aduce o oarecare eficenta sporita.Multi beneficiari nu cunosc sistemul de pompa de caldura si afla de acesta ulterior, dupa ce au realizat instalatia, cand investia este deja facuta. De aceea este bine sa contactam un expert inainte sa incepem un proiect.In momentul de fata exista softuri de selectie certificate si pentru radiatoare si pentru ventiloconvectoare, deci nu exista dubii sau presupuneri legate de capacitatea acestora. Totul se bazeaza pe calcul.De multe ori clientii spun ca au luat niste radiatoare mai mari in speranta ca o sa fie eficienta mai mare. De obicei achizitia nu se bazeaza pe calcul, se bazeaza pe presupunere.Cea mai mare diferenta intre cele doua sisteme este ca radiatorul se bazeaza pe transmitearea caldurii prin convectie iar ventiloconvectorul are o convectie fortata cu ajutorul unui ventilator.Ventiloconvectorul are un registru din cupru cu aripioare din aluminiu de dimensiuni mult mai mici decat un radiator care in general este din tabla. Cupru transmite caldura de 10 x mai bine decat otelul. Dar suprafata desfasurata reala a unui registru de cupru este mai mare decat a unui radiator.Al doilea avantaj al ventiloconvectoarelor este ca ele pot face si racire, constructia lor permite amplasarea unei tavite de preluare condens sub registru de cupru. Radiatoarele nu pot face racire. Exista anumite modele de radiatoare echipate cu ventilatoare care pot opera cu temperaturi pana la limita de condens.Si la ventiloconvector in momentul in care ventilatorul nu merge, apare fenomenul de convectie. Pentru a stopa acest fenomen se utilizeaza o vana cu 4 cai, daca este cazul.Pentru a exemplifica diferenta reala intre cele doua sisteme voi face un exemplu de calcul.Ce este foarte important de stiut, este ca o pompa de caldura indiferent de sursa ei, ca este aer/apa, sol/apa, apa/apa, putem obtine o eficienta deosebita doar in cazul in care temperatura de tur este mai mica de 35 de grade celsius pe tur.Practic pe noi ne intereseaza sa operam cu temperaturi de tur cat mai scazute.Daca crestem temperatura de tur peste aceasta valoare performantele pompelor de caldura scad extrem de mult.Pentru calculul nostru, o sa luam ca exemplu o camera de aproximativ 40 de metri patrati cu un necesar termic de incalzire de 3 kW la o temperatura interioara de 24 grade C.Da, pentru dimensionarea radiatoarelor si ventiloconvectoarelor corect, trebuie sa cunoastem: puterea necesara, temperatura interioara, temperatura de tur si temperatura de retur, propuse.Principala problema pe care o intampinam cu radiatoarele este ca dimensiunea lor devine extrem de mare si de multe ori pentru a atinge aceleasi performante nu avem spatiu unde sa le montam.Pentru un necesar de 3 kW cu o temperatura de tur/retur 35/30 grade C si o temperatura de camera de 24 grade C un radiator de tip C 33 de tabla, adica cel mai lat (160 mm), cu lungimea de 3 metri si inaltimea de 600 de mm atinge modest puterea de aproximativ 700 W.Deci iata ca aveti nevoie de cel putin 4 radiatoare cu lungimea de 3 metri si inaltimea de 0,6 pentru a echivala un ventiloconvector de 1,7 metri lungime 0,52 inaltime.Ca sa puteti atinge aceeasi capacitate de incalzire cu un singur radiator la 24 grade C de 3 metri lungime trebuie sa mergeti pe tur cu o temperatura de 50/45 grade C.Puterea radiatoarelor creste semnificativ o data cu ridicarea temperaturi pe tur.Acum sa revenim la costuri. Primul radiator pe care l-am gasit tip c33, cu lungimea de 3 metri si inaltimea de 600 de milimetri costa aproximativ 1.400 de lei, un ventiloconvector poate costa undeva incepand de la 3.600 de lei pentru aceste date de selectie, in functie de brand.Sa zicem ca un ventiloconvector este de aproape 3 ori mai scump decat un radiator. Costul retelei de distributie pentru ventiloconvectoare este ceva mai mare, datorita izolatiei necesare pentru racire.As vrea sa iau media de temperatura pentru calculul facut pe o pompa de caldura aer apa la temperatura externa de 2 grade C pentru acest calcul, COP-ul la 35 de grade pe tur este aproximativ 3,2 in functie de pompa iar pentru temperatura de tur de 50 de grade COP ul este undeva pe la 2.Pentru medii de temperatura intre 5 grade C si 10 grade C COP-ul pompelor de caldura pentru temperaturi de tur de 35 grade C poate ajunge pana la 4,8 chiar si peste 5, pentru anumite modele, in timp ce la temperaturi de tur de 50 grade C COP-ul se pastreaza in jurul valorii de 3.Pentru variantele de pompa de caldura apa/apa sursa fiind constanta diferenta de eficienta intre cele doua teperaturi de tur este de aproximativ 50%.Asta inseama ca ventiloconvectorul este cu 60 % mai eficient decat radiatorul in sistem de pompa de caldura.Deci pe o durata de 10 ani de functionare in sistem cu ventiloconvector economisesti 50 % la factura de energie. Deci, diferenta de investitie se amortizeaza destul de rapid.Aceste calcule sunt orientative dar diferenta rezultata este prea mare ca sa nu luam in considerare un sistem cu ventiloconvectori in calcul. Un buget semnificativ mai bun se poate obtine doar cu un sistem de incalzire in pardoseala sau tavane si pereti radianti.In general radiatoarele nu sunt dimensionate nici macar pentru aceste temperaturi de lucru, cu grosimile si dimensiunile necesare. Iar rezultatul este un consum crescut si o temperatura mai scazuta decat cea dorita.Acum ca sa te poti verifica daca radiatoarele tale sunt ok, de exemplu, pentru o camera de 13 metri patrati cu un necesar termic de 900 de W pentru o temperatura de 24 grade C, cu temperatura de tur retur 50/45 grade C ai nevoie de un radiator tip c33 cu inaltimea de 600 mm si lungimea de 1 m. Pentru tip C22 lungimea este de 1,5 m.Pentru o camera de 22 de metri patrati cu un necesar de 1500 de W pentru a mentine 24 grade C, ai nevoie de un radiator tip c33 cu inaltimea de 600 mm si lungimea de 1,6 m. Pentru tip C22 lungimea este de 2.4 m.Pentru o camera de 15 metri patrati cu un necesar de 1050 de W pentru a mentine 24 grade C, ai nevoie de un radiator tip c33 cu inaltimea de 600 mm si lungimea de 1,2 m. Pentru tip C22 lungimea este de 1,7 m.Un ventiloconvector nici nu este recomandat sa fie instalat pe un sistem de distributie de radiatoare, pentru ca debitul este limitat.In concluzie trebuie sa gasim un echilibiru intre investitie si costuri de exploatare.