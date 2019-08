De ce 1.000 de euro nu este mult pentru cel mai bun scaun de birou

Ziare.

com

Modelul lansat de Herman Miller anul trecut a primit prestigiosul premiu Red Dot Best of the Best pentru Cel mai bun design de obiect, la categoria Scaune de birou. Distinctia a fost acordata pentru inovatie si ergonomie, fiind al 11-lea premiu castigat de Cosm.Scaunul Cosm, vandut in Romania de Workspace Studio a intrat rapid in topul celor mai bine vandute produse ergonomice din prima jumatate a anului 2019.In Romania, in doar 4 luni de la lansare, 22 de companii au investit deja in scaunul Cosm.Cosm a fost lansat oficial in Romania de catre Workspace Studio in luna aprilie, la un an de la prezentarea sa oficiala la Salonul de Mobila de la Milano, unul dintre cele mai importante evenimente de profil ale industriei, si a devenit rapid una dintre vedetele solutiilor ergonomice promovate de Herman Miller.Astfel, dupa 10 ani de cercetare, lansarea Cosm a revolutionat piata de profil din intreaga lume. Prin sistemul automat de ajustare si manerele speciale, introduse in premiera, este preferat pentru spatii de co-working, unde punctele de lucru sunt folosite de mai multe persoane."Sistemul automat de inclinatie de la Cosm - Auto-Harmonic Tilt - permite ajustarea in timp real a scaunului, in functie de miscarile naturale ale corpului. Mecanismul regleaza punctul de sprijin astfel incat sa raspunda in timp real presiunii corpului, iar acesta sa se afle intr-un echilibru permanent. Un astfel de scaun este esential nu doar pentru protectia spatelui, ci si pentru brate, manerele fiind special concepute pentru a prelua din tensiunea cauzata de pozitia de la birou - Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio".Creat de trei designeri din Germania - Carola Zwick, Roland Zwick si Burkhard Schmitz, scaunul a devenit astfel punct de referinta pentru confort personalizat si ergonomie. Dincolo de acestea, ei au desavarsit o piesa cu o cromatica spectaculoasa si un design unitar, devenind preferat de specialisti atat pentru birouri, cat si pentru amenajarile rezidentiale.In plus, distinctia Red Dot - Best of the Best Product Design - mentioneaza printre criteriile care au diferentiat Cosm de competitori ca fiind cel mai bun scaun de birou: functionalitatea, calitatea materialelor, durabilitatea, ergonomia, usurinta utilizarii, finisajele, simbolistica sa, dar si aspectul ecologic in producerea fiecarui scaun.Toate aceste caracteristici au facut ca scaunul Cosm sa ajunga, in nici un an de la lansarea pe piata, in peste 1.700 de companii din 90 de tari din intreaga lume.Scaunul auto-ajustabil de la Herman Miller a mai primit o serie de premii importante in industrie, printre care se numara: Produsul anului la Mixology (2018), Green Product (2019), Orgatec Innovation Award (2018) si multe altele.