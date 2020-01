De ce trebuie sa tii cont atunci cand iti cumperi un apartament?

Ziare.

com

Atunci cand alegi un apartament, este foarte important sa te afli in apropierea zonelor de interes. Poate ca vrei sa fie aproape de locul de munca, de gradinita copiilor sau de sala de sport sau poate ca iti doresti acces rapid la transportul in comun sau la o piata. Daca te-ai saturat sa petreci ore intregi in trafic, poti alege o locuinta care sa indeplineasca toate aceste criterii.Cat de veche este cladirea in care se afla apartamentul mult dorit? Este nevoie de reparatii substantiale? Indiferent de vechime si pentru a preintampina neplacerile care pot aparea pe viitor, este indicat sa te orientezi spre un calculator asigurare locuinta . O asigurare poate fi utila in cazuri dintre cele mai diverse, de la inundarea de catre vecinul de sus, la iscarea unui incendiu.Multa lume alege un apartament si pentru compartimentare si suprafata. Apartamentele decomandate sunt printre cele mai cautate, iar numarul de camere depinde, in mod firesc, de nevoile fiecaruia. Ai o familie mare sau iti doresti copii pe viitor? S-ar putea sa ai nevoie de cel putin trei camere.Un alt lucru de interes atunci cand iti cumperi un apartament este nivelul de zgomot. Apartamentul este aproape de cluburi, cafenele, stadioane sau santiere de lucru? S-ar putea sa ai parte de galagie in cea mai mare parte a zilei si, poate, o parte din noapte.Intretinerea cuprinde atat consumul de apa, cat si gunoiul menajer, curatenia in spatiile comune si electricitatea pe scara. La acestea se adauga, in functie de caz, costurile pentru intretinerea liftului, precum si paza, daca este vorba despre un bloc dintr-un cartier rezidential. Daca exista spatii verzi in jurul blocului, costul de intretinere poate creste.Odata ce ti-ai luat apartamentul, te-ai ales si cu vecinii. Pe de-o parte, conteaza cat de zgomotosi sunt. Au copii mici? Dau petreceri? Daca ai cum, incearca sa vizitezi apartamentul in intervale de timp diferite, pentru a observa aceste lucruri. Daca iti petreci serile uitandu-te la ultimul episod dintr-un serial, probabil ca nu iti vei dori vecini care dau petreceri de trei ori pe saptamana.Lumina din apartament ne influenteaza starea de bine. Pe langa impartirea apartamentului in camere, conteaza si sa ai ferestre mari, care faciliteaza patrunderea luminii naturale. Pentru a te bucura de aceasta lumina, iti vei dori ca ferestrele principale ale apartamentului sa dea intr-un spatiu liber si nu in dormitorul vecinilor de vizavi.Daca ai masina sau stii ca iti vei dori sa conduci in viitor, este important sa te interesezi si de locul de parcare. Atat cartierele rezidentiale, cat si blocurile vechi pot veni cu loc de parcare iar preturile variaza mult. Este bine sa te gandesti si la acest aspect inainte de achizitionarea apartamentului.Daca iti doresti un cartier in care sa predomine cladirile art deco si casele boieresti din interbelic, s-ar putea ca pretul apartamentului sa creasca mult. Similar, daca iti doresti iarba verde tunsa la milimetru in jurul blocului si spatii de joaca pentru copii. Te-ar deranja un magazin sau bar la parter? De cat de multe esti dispus sa accepti la cartierul in care vei locui poate depinde un procent semnificativ din pretul apartamentului.Cumpararea unui apartament reprezinta o investitie de viitor, iar alegerea sa nu trebuie facuta superficial. Prioritizeaza lucrurile de mai sus si gandeste-te ce esti dispus sa sacrifici. In definitiv, pretul este doar un aspect atunci cand alegi un apartament.