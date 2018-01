Demisie surprinzatoare din fruntea Cupru Min: "Nu m-a deranjat nimic, nu este niciun fel de presiune"

Ziare.

Directorul sustine ca are alte proiecte si a precizat ca nu au existat presiuni ca el sa demisioneze."Fiecare isi are traiectoria lui in viata. Aceasta e decizia mea unilaterala si nu e motivata de nimic care sa ma fi deranjat.. Poti sa pleci si de la bine, nu numai de la rau. Cupru Min e pe picioarele lui, are un viitor stabil, s-a dovedit ca nu am vrut sa inchid, din contra am dezvoltat compania.Nu am inchis, ci noi am facut productie record. Cupru Min merge foarte bine si va merge in continuare foarte bine. Am multe proiecte, dar in niciun caz de multinationale si sunt solicitat in foarte multe locuri in calitate de consultant. Am pus suflet in compania asta. Ganditi-va totusi ca am si eu o varsta", a spus directorul general al Cupru Min.Nicolae Turdean are 65 de ani, iar mandatul sau ar fi expirat peste trei ani.Cupru Min Abrud a depasit, in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrat.Consiliul de Administratie si conducerea executiva a Cupru Min a anuntat, la inceputul anului, intr-un comunicat de presa, ca in 2017 veniturile totale ale societatii au crescut cu 35,8%.Cupru Min se afla in subordinea Ministerului Economiei si are circa 550 de angajati. Compania exploateaza minereu de cupru din zacamantul Rosia Poieni, fiind cel mai mare producator de concentrat de cupru, cu aproximativ 60% din rezerva de cupru a Romaniei.