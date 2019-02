Dezbatere cu scandal pe un proiect cu amenzi de milioane de euro. Seful ANPC spune ca experienta sa tine loc de studiu de impact

LIVE TEXT

In vreme ce ANPC sustine ca sanctiunile uriase sunt justificate, intreprinzatorii spun ca n-ar fi asa si ca e anormal ca astfel de amenzi sa fie date de comisarii institutiei, dintre care unii au doar studii medii.Proiectul initiat de ANPC prevede ca amenzile pentru intreprinzatorii care incalca legea sa creasca de la 2.000 lei - 10.000 lei, cat sunt in prezent, la pana la 4% din cifra de afaceri. Astfel de amenzi s-ar putea aplica si pentru etichetarea gresita a unor produse, pentru comercializarea de produse expirate sau pentru incheierea de contracte cu clauze care se dovedesc abuzive.Reprezentantii Marilor Retele Comerciale au sustinut ca acest proiect de ordonanta ar trebui modificat, intrucat premisele de la care se pleaca in intocmirea sa sunt eronate. Oamenii de afaceri propun metode mai putin drastice, sustinand ca aplicarea unor amenzi atat de mari va inchide afacerile micilor comercianti si va incuraja coruptia.In fata acestor critici, presedintele ANPC, Marius Pirvu, a nuantat severitatea proiectului. Desi cu totii se aflau acolo sa dezbata cu proiectul pe masa, seful ANPC le-a spus ca le dezvaluie "in premiera" ca, de fapt, nu se va da din prima amenda raportata la cifra de afaceri, ca va fi un mecanism mai complex. Fara alte detalii, insa, procedura pare si mai discretionara.In orice caz, toti cei care au propuneri pentru imbunatatirea proiectului de lege le pot trimite institutiei, in urmatoarele 10 zile.- Reprezentanta Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) sustine ca e nevoie de o analiza atenta inainte de stabilirea unor astfel de sanctiuni si de adoptarea ordonantei., a intrebat Marius Pirvu, presedintele ANPC, pe un ton ironic.Presedintele ANPC spune ca, la acest moment, unii agenti economici incalca legea cu buna stiinta., a mai spus Marius Pirvu.- Reprezentanta AmCham Romania sustine ca proiectul de ordonanta al ANPC ridica mai multe semne de intrebare., a declarat reprezentanta AmCham., a replicat Marius Pirvu, presedintele ANPC., a conchis reprezentanta AmCham.In context, Marius Pirvu sustine ca, recent, ANPC a verificat un mare agent economic care, speculand legea, a incercat sa isi injumatateasca amenda. Fara sa isi dea seama, insa, marele intreprinzator a incalcat din nou legea, dand ANPC posibilitatea de a-l inchide., a mai spus Marius Pirvu.- Presedintele Asociatiei Pro Consumatori, Costel Stanciu, a parasit dezbaterea, sustinand ca ANPC nu respecta asociatiile de consumatori. Stanciu s-a suparat din cauza ca nu ar fi fost trecut pe lista speakerilor anuntati, desi sustine ca s-a inscris din timp la cuvant, asa cum a cerut ANPC.Dorin Tanase din partea Asociatiei Credere sustine ca, la acest moment, amenzile sunt prea mici pentru a-i determina pe intreprinzatori sa respecte legea.Cu toate astea, spune Tanase, viitoarea ordonanta ar trebui sa faca distinctia intre suma cu care poate fi amendat un IMM (cuprinsa intr-un interval stabilit) si sanctiunea care i se poata aplica unei companii mari (care poate fi raportata la cifra de afaceri, dar cu plafon) . Spre exemplu, o mare companie ar putea plati o amenda raportata la cifra de afaceri, dar care sa nu depaseasca, sa spunem, 250.000 de euro.- Un vorbitor din partea mediului privat sustine ca toti cei prezenti - reprezentanti ai ONG-urilor, sindicalisti si intreprinzatori - ar trebui sa intocmeasca un document prin care sa ceara Guvernului ca personalul ANPC sa aiba salarii mai mari si sa beneficieze de o pregatire mai buna. Acesta sustine ca in tara exista comisari ANPC care au fost dati in judecata de mari intreprinzatori., spune Marius Pirvu., a declarat, in replica, Marius Pirvu. Acesta a mai apreciat ca ANPC a avut toata deschiderea pentru a discuta cu retailerii, dar a observat ca totul e inutil, intrucat acestia nu-si imbunatatesc serviciile acordate consumatorilor.In plus, spune Marius Pirvu, retailerii ar fi refuzat consilierea pe care ANPC s-a oferit sa le-o acorde. Practic, ANPC s-ar fi oferit sa examineze chiar si fiecare produs care urmeaza sa fie introdus in premiera pe raft, dar retailerii n-au fost interesati.- Maria Codreanu, reprezentanta Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), nu vede urgenta adoptarii noilor sanctiuni, de vreme ce nici legile actuale nu se aplica asa cum trebuie., a declarat Maria Codreanu.- Reprezentantul Asociatiei Patronatelor Bancare, M. Stanomir, sustine ca Romania este deja o tara saraca, in care oamenii au cu greu acces la bani. In context, amenzile raportate la cifra de afaceri n-ar face decat sa ingreuneze si mai multe viata oamenilor de rand., a spus Stanomir., a raspuns Marius Pirvu., a declarat Stanomir.- Alexandru Teodorescu, avocat care reprezinta Asociatia Romana a Carnii, spune ca e anormal ca un comisar ANPC cu studii medii sa capete puterea de a aplica amenzi raportate la cifra de afaceri a societatilor., a declarat Alexandru Teodorescu.- Laura Chiriac de la Asociatia Societatilor Financiara din Romania sustine ca preventia ar trebui sa primeze, nu inasprirea sanctiunilor., a declarat Laura Chiriac.Mariu Pirvu raspunde ca lucrurile nu vor sta chiar asa., sustine Mariu Pirvu.- Marius Pirvu sustine ca, intr-adevar, sectorul bancar e un capitol delicat. Dar ca va cauta solutii, cu titlu general, pentru publicitatea controalelor., a declarat Mariu Pirvu.- Incepe un dialog tensionat intre presedintele ANPC Marius Pirvu si presedintele Infocons, Sorin Mierlea., spune Marius Pirvu., intreaba Sorin Mierlea.- Sorin Mierlea, presedintele Asociatiei Infocons, spune ca nu amenzile mari sunt solutia unei mai bune protectii a consumatorului. In schimb, s-ar putea recurge la solutii mult mai simple si mai eficiente.- Cristian Pirvan, secretarul Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), spune ca exista deja atat institutii, cat si reglementari care sa asigure rezolvarea problemelor pe care ANPC le-a inclus in proiectul de ordonanta. In concluzie, nu cresterea amenzilor e solutia., a declarat Cristian Pirvan.- Daniela Florea, reprezentantul societatii Customer Light Service (care asigura inclusiv servicii de conformare a intreprinzatorilor la legislatia de protectia consumatorului), sustine ca, in anumite cazuri, amenzile pot depasi 4% cifra de afaceri. In aceste conditii, membrii mediului de afaceri sunt surprinsi de duritatea masurilor propuse."Sunt multe lucruri pe care nu le intelegem. Spre exemplu, pentru un produs expirat la raft se va aplica o amenda la intreaga cifra de afaceri?", intreaba Daniela Florea.- Presedintele ANPC, Marius Pirvu, sustine ca se impune adoptarea unei ordonante care prevede inclusiv cresterea drastica a amenzilor din cauza ca multi agenti economici incalca legea. Pirvu spune ca nu exista studiu de impact pentru ordonanta, dar ca ANPC si-a considerat propria experienta de control drept studiu de impact.