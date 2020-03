Electricienii autorizati pun pe primul loc siguranta noastra - tot ce trebuie sa stim despre serviciile lor

Ziare.

Suntem dependenti de energia electrica si implicit de instalatiile electrice, insa asta nu inseamna ca putem interveni, fara pic de pregatire, atunci cand este nevoie de o gestiune corecta a lucrurilor.Electricienii, in special cei autorizati, isi au locul bine meritat pe piata de profil din Romania, fiind cei care, inainte de a ne oferi calitate la capitolul servicii, ne ofera siguranta.Este cazul si celor de la Garea, societate formata din electricieni cu pregatire in domeniu ce pot oferi servicii de reparatii a instalatiei eletrice la orice ora din zi si in noapte.Problemele ce apar la nivelul instalatiei electrice nu tin cont de ora sau de momentul zilei. Nu putini sunt cei care, pentru ca nu stiu de faptul ca pot apela la unla orice ora din zi sau din noapte, adorm cu teama atunci cand instalatia electrica le-a creat probleme chiar in toiul noptii.Astfel de probleme nu trebuie trecute cu vederea, respectiv nu trebuie remediate de catre persoane ce nu au o pregatire in acest domeniu. Garea pune la dispozitia bucurestenilor si a cetatenilor din zonele limitrofe ale Ilfovului o echipa de electricieni profesionisti, pregatita intotdeauna pentru a interveni acolo unde este solicitata.In ce situatii pot interveni acesti electricieni? Putem vorbim aici de servicii precum inlocuirea tabloului electric, inlocuirea prizelor si a interupatoarelor, dar si servicii electrice diverse necesare in spatiile comerciale si rezidentiale.Totodata, indiferent de serviciul de care au avut parte, beneficiarii primesc si o garantie de 24 de luni a calitatii interventiei.Mai multe detalii in acest sens pot obtine cei interesati direct de pe garea.ro , loc in care se regasesc si datele lor de contact.Dupa cum s-a mai spus, cu problemele aparute la nivelul instalatiei electrice nu este de joaca, indiferent de cat de minore ar parea.Pentru ca mereu ne dorim calitate si in ceea ce priveste astfel de servicii, intreg colectivul de experti de la Garea este autorizat de catre ANRE, detinand totodata si certificat ISO.Asta inseamna ca ei sunt cei mai in masura sa intervina asupra problemelor aparute la instalatia electrica, pericolul la care ne supun ca si clienti fiind zero.Cat despre pretul oricarui serviciu, acesta difera in functie de complexitatea problemei. Insa nu acesta este important in situatii limita, cand instalatia electrica are nevoie de reparatii rapide si corecte.Pentru si mai multe detalii, pentru a intra in contact direct cu aceasta firma instalatii electrice , cei interesati sunt invitati sa acceseze site-ul oficial garea.ro.Acolo regasesc toate datele de contact ale expertilor, dar si alte informatii cu privire la serviciile pe care electricienii autorizati le presteaza.